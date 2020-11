Las actividades por el Día Mundial del Enoturismo continúan con maridajes y visitas

La Delegación de Turismo continúa con la programación en torno al Día Mundial del Enoturismo 2020 que culminará el 8 de noviembre, en su décimo segunda edición. La delegada de Turismo, Comercio y Consumo, Isabel Gallardo, ha recordado que esta programación se está desarrollando en colaboración con el sector y coincide con la celebración de la Semana Internacional de los Vinos de Jerez.

La ‘International Sherry Week 2020’, impulsada por el Consejo Regulador del Jerez, concentra en esta semana actividades de diversas índole repartidas por todo el mundo pero teniendo siempre como eje central los vinos de Jerez. La programación continúa hoy jueves 5 de noviembre con las jornadas de puertas abiertas del conjunto monumental de El Alcázar con entrada gratuita en horario de 9.30 a 14.30 horas. Se podrá acceder al recinto el viernes 6 de noviembre, el sábado 8 y el domingo; durante este último día los vinos de Jerez darán la bienvenida al Alcázar de 12 a 14 horas por gentileza de la Ruta del Vino y del Brandy de Jerez.

Durante estos días que restan de la presente semana se han organizado visitas programadas a las diferentes bodegas de la ciudad como Williams and Humbert, Álvaro Domecq, Sandeman y Fundador, con degustaciones, catas, espectáculo ecuestre y maridajes.

En cuanto espectáculos musicales, Music and Sherry ofrece a las 20.30 horas de hoy 5 de noviembre el maridaje musical con la voz de Samuel Tosso y un vino de Jerez, acto solidario con el Comedor Social el Salvador de Jerez. El sábado 7 de noviembre Music and Sherry regresa al programa con el maridaje musical de la voz de Nazaret Natera en favor de la Fundación Down Jerez Aspanido.

El sábado 7 de noviembre la programación ofrece una jornada puertas abiertas en el Museo Arqueológico de Jerez de 10 a 14 horas. Este sábado también abre sus puertas Bodegas Sandeman con una visita guiada a la bodega y la degustación de 4 vinos premium de Sandeman.

A las 16.30 horas la programación de este sábado se traslada al Rancho Cortesano donde tendrá lugar una salida al campo a recoger granadas y a continuación habrá merienda de zumo de granada con tarta de calabaza y meloja. Cada participante se llevará a casa 1kg de granadas ecológicas.

El domingo, 8 de noviembre, Día Mundial del Enoturismo, además de la jornada de puertas abiertas del Alcázar de Jerez y la presencia de los Vinos de Jerez de 12.00 a 14 horas por gentileza de la Ruta del Vino y Brandy del Marco de Jerez, a las 14 y a las 20.30 horas el Tabanco El Pasaje acoge la actividad Flamenco y Vinos.