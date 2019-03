El 21 de marzo de 2012 se celebró por primera vez el Día Mundial del síndrome de Down. La Asamblea General de Naciones Unidas quiso con esta designación generar una mayor conciencia pública y hacer hincapié en "las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual, como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades”. Asimismo, la Asamblea quiso resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular, la libertad de tomar sus propias decisiones.

Para el mundo asociativo el 21 de marzo es una fecha muy importante. Aunque a diario lucha y trabaja para una inclusión real, días como el de hoy permiten que millones de ojos se centren en el síndrome de Down.

Para ello, Down España ha creado la campaña #LaSuerteDeTenerte, con la que pretende trasladar a la sociedad un mensaje positivo y luchar contra los estereotipos y prejuicios que siguen asociados al síndrome de Down.

El presidente de Cedown, Javier Márquez, señala que "se trata de reivindicar el papel en positivo de las personas con síndrome de Down. Es un día señalado, aunque a mí me gusta decir que cada día del año es el día del síndrome de Down”.

Las redes sociales se llenarán hoy de calcetines desparejados –gesto que persigue visibilizar la diversidad– y Down España ha publicado un vídeo de una niña de cuatro años con su hermano mayor, que tiene síndrome de Down. Para la pequeña, su hermano "es el mejor del mundo" porque le "cuida y hace feliz".

"Al principio para los padres es muy duro, pero porque también hay un gran desconocimiento. La inteligencia emocional de estos niños es impresionante y eso en una familia es una bendición. Es una gran suerte tenerles en nuestras vidas", subraya Márquez.

Down Jerez Aspanido también se une hoy a la campaña nacional y desde la asociación ponen en valor que con el lema #LaSuerteDeTenerte "se persigue la normalización, la inclusión”. Inés Merchán, psicóloga de Aspanido, añade que "esta fecha significa para nosotros dar visibilidad de una manera diferente a las personas con síndrome de Down, romper tópicos, empoderar y dar luz a sus capacidades y a su autonomía".

Las dos asociaciones jerezanas reconocen que el éxito de la película Campeones –ganó los premios Goya a mejor película, mejor actor revelación y mejor canción– ha permitido "cambiar el concepto". Así lo describe Merchán: "Se contempla la discapacidad como características diferentes de las personas, no como una enfermedad. Se cambia el concepto de 'personas que hay que cuidar' a personales 'normales'. Por que sí, aún hay quien habla del síndrome de Down como 'una parte de la sociedad'. Con Campeones se rompe con eso”.

"Muchos de nuestros chicos y chicas se ven reflejados en la película, de hecho, visionarla ha sido una actividad del centro para toda la familia", declara Márquez. "La discapacidad se ha puesto de 'moda', ya es un tema amable y gracias a trabajos como Campeones hay chicos que refuerzan sus sueños", añade el presidente de Cedown.

Además de actividades internas, ambas asociaciones han preparado acciones para celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down. Entre ellas, Cedown participa esta tarde en Chapín en un evento deportivo con jugadores del Xerez Deportivo FC. Aspanido invita a la ciudadanía a visitar una exposición realizada por chicos de la asociación, a partir de las 18,30 horas, en la Sala Paúl.

No hay mejor mensaje final que el de la pequeña de #LaSuerteDeTenerte: Mi hermano es el mejor del mundo. Me cuida y me hace feliz. Pero hay gente que le mira raro. Eso es porque no lo conocen bien. Mi hermano es perfecto tal como es. Ojalá todos los niños tuvieran mi suerte.