“Que José Antonio Díaz no tenga ni idea de Urbanismo no convierte a los demás en delincuentes”

El PP de Jerez considera "de extrema gravedad, tanto jurídica, como democrática y política, las acusaciones falsas que el número 2 de Mamen Sánchez ha vertido sobre el portavoz popular Antonio Saldaña sin una sola prueba, sin un solo papel, sin un solo dato objetivo, máxime cuando se trata de un responsable político con unos muy limitados conocimientos de Urbanismo, a pesar de ser el delegado del área".

Precisamente por eso, "desde el PP de Jerez no se consiente que se acuse de forma falsa ni se mancille el nombre ni el honor de su portavoz" ya que, como señala el portavoz adjunto Jaime Espinar, “que José Antonio Díaz no tenga ni idea de Urbanismo no nos convierte a todos los demás en delincuentes”. En la misma línea, los populares entienden que "este arrebato del número 2 del PSOE de Mamen Sánchez confirma que no se debe dar tan alta responsabilidad a quien no posee la formación ni los conocimientos mínimos".

"Pero si ridículo es denunciar un supuesto caso de prevaricación mientras se dice que se está buscando la información sobre la que se realiza la denuncia, más ridículo es que el número 2 de Mamen Sánchez diga que si llegara a encontrar algo, porque aún no tiene nada que sustente las graves acusaciones que ha realizado, irá 'a la prensa, a la ciudadanía y a los grupos de la oposición', pero no al juzgado, muestra más que evidente que lo que pretende el PSOE de Mamen Sánchez no es aclarar nada ni argumentar su escasa gestión, sino mero artificio mediático.

Por último, Espinar entiende que ya, "la guinda de todo este espectáculo marrullero y que demuestra el escaso nivel del Gobierno del PSOE de Mamen Sánchez, muy por debajo de lo que merece Jerez, lo protagonice el concejal que usa el vehículo oficial del Ayuntamiento para llevar a sus hijos al colegio con conductor municipal incluido y el representante del partido que discrimina políticamente a otros".