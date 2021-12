Ecologistas en Acción presenta un recurso contra la utilidad pública de El Barroso en Jerez

Ecologistas en Acción ha presentado un recurso contra la declaración de utilidad pública del proyecto de ejecución del parque eólico ‘El Barroso’. El escrito fue remitido el pasado 24 de diciembre al Servicio de Industria, Energía y Minas de la delegación territorial de Conocimiento y de Empleo de la Junta.

En la exposición de motivos, el colectivo se refiere al proceso de información pública del proyecto promovido por la empresa Capital Energy. Tras examinar dicho documento, la Federación Provincial de Ecologistas en Acción de Cádiz y la asociación Ecologistas en Acción de Jerez ha presentado una batería de alegaciones “para que sean tenidas en cuenta a los efectos de denegar la solicitud de utilidad pública para dicho proyecto”.

En primer lugar, llama la atención sobre el impacto que dicho proyecto causa sobre la fauna. Argumentan que “el impacto que los parques eólicos y las infraestructuras asociadas a estos causan sobre la fauna, especialmente sobre aves y murciélagos, es uno de los factores que limita o condiciona su ubicación en numerosos países. El emplazamiento elegido para la construcción del parque que nos ocupa supondrá un riesgo considerable para la fauna”.

En concreto, se refieren al perjuicio que podrían causar este parque eólico a la fauna migratoria porque la provincia de Cádiz “constituye la principal ruta de paso para avifauna y quirópteros de Europa Occidental en sus movimientos migratorios. La zona donde se construirá el parque eólico se encuentra en uno de los pasillos por los que se desplazan las aves en busca del Estrecho de Gibraltar”.

También se verían afectadas, según Ecologistas en Acción, las aves acuáticas ya que “en Andalucía Occidental existen numerosos humedales que albergan gran diversidad de avifauna. Entre los más importantes están: humedales de Doñana, marismas del Guadalquivir, bahía de Cádiz, Complejo Endorreico de El Puerto de Santa María, Laguna de Medina, Complejo Endorreico de Chiclana, Complejo Endorreico de Espera o la Laguna de Fuente de Piedra”.

Igualmente, mostraron su preocupación por el impacto sobre las rapaces y sobre las aves esteparias. En el segundo caso, señalan que “entre la ornitofauna ibérica, el grupo de las aves esteparias es uno de los que ha sufrido una mayor regresión en las últimas décadas. La campiña jerezana no ha sido una excepción”. “La construcción de los aerogeneradores supondría una nueva amenaza para estas especies al tiempo que haría inviable la recuperación de aves otrora abundantes en la zona caso de la Avutarda (Otis tarda)”, añaden.

Los buitres y la población de Nóctulo grande se verían igualmente afectados de manera negativa, según los argumentos de este colectivo.

La segunda alegación de Ecologistas en Acción destaca que el proyecto “supone una grave amenaza al paisaje tradicional del viñedo”. “Afectará de manera muy negativa a uno de los rincones con mayor valor paisajístico del Marco de Jerez, a caballo entre los pagos de Macharnudo y Añina, que junto a los de Carrascal y Balbaína son -como es conocido- los de mayor renombre de nuestro territorio. Conviene recordar que, al hablar del paisaje del viñedo, no hablamos de una paisaje cualquiera, ya que el mismo se incluye dentro de los denominados ‘paisajes culturales’ que la Unesco, en las Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial (Operational Guidelines 2017, párrafo 47) define como ‘lugares que representan el trabajo combinado de la naturaleza y el ser humano, y que son ilustrativos de la evolución de la sociedad humana y del uso del espacio a lo largo del tiempo…’. Y eso es lo que sucede con el paisaje de nuestro viñedo en general y con el de este rincón donde se quiere instalar el parque eólico en particular”. Por ello, “solicitamos que no se atienda la solicitud de utilidad pública para el proyecto aludido y se planteen otras alternativas a la instalación del parque eólico de El Barroso en otros parajes que no afecten a la zona de viñedos, protegida ya por la normativa urbanística”.

En tercer y último lugar, alegan que el proyecto pone en riesgo valores histórico-patrimoniales de la zona. “El sector de la campiña donde se está instalando el parque eólico de El Barroso es, como se ha indicado, una zona de antigua tradición vinícola de la que existen numerosas referencias documentales desde el s. XV”, señalan, añadiendo que “estos paisajes de viñedo cargados de historia que se van a ver alterados con la instalación del parque eólico”.

Por todo lo expuesto en el recurso, Ecologistas en Acción reclama a la Junta que tenga en dicho el escrito presentado “se dignen admitirlo, tengan por efectuadas las alegaciones, sugerencias y propuestas que en el mismo se contienen y se acepten, por entender que vienen a garantizar el desarrollo sostenible y la conservación del valioso patrimonio natural, paisajístico y etnológico del viñedo tradicional de Jerez”.

Asimismo, piden “ser admitidos con la condición de interesados en este expediente y poder así obtener copia de la documentación que se solicite”.

En último lugar, Ecologistas en Acción solicita que “se acuerde dar traslado a esta parte, como interesada, en razón de los intereses legítimos que ostenta como Federación, cuyo objeto es la defensa del medio ambiente, de las sucesivas actuaciones del expediente en curso”.

Hay que recordar que Ecologistas en Acción ya mostró semanas atrás su rechazo a este proyecto: “Defensores como somos de las fuentes de energía alternativas y renovables, entendemos que la proliferación de instalaciones, tanto de parques eólicos como de plantas fotovoltaicas en nuestro término municipal, precisa de una regulación más estricta que ponga a salvo los paisajes culturales más valiosos del Marco de Jerez y de sus viñedos más tradicionales”.