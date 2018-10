Educación anuncia la incorporación del profesor de pedagogía terapéutica al colegio Tartessos

La delegación territorial de Educación anunció ayer al CEIP Tartessos la llegada de una profesora de pedagogía terapéutica, a jornada completa desbloqueando así el problema que se había generado en dicho centro y otros dos más, CEIP Sagrada Familia y CEIP Antonio Machado.

El origen de todo respondía a la falta de horas que existía en dicho centro al desempeñaruno de los docentes de pedagogía terapéutica las funciones de secretario del colegio. Antes esta situación, denunciada desde final del pasado curso, la delegación había decidido que la persona encargada de impartir esta labor en otros centros de la ciudad, CEIP Sagrada Familia y CEIP Antonio Machado, repartiera su horario entre los tres centros, algo a lo que se negaban los padres.

Tras concentrarse a las puertas del colegio la semana pasada y anunciar movilizaciones de manera conjunta, después de reunirse en la mañana del pasado lunes, la Consejería de Educación ha optado por solventar el asunto accediendo a lo que pedían los padres y madres de los tres centros, que no era otra cosa que un docente para cada centro.

No hay que olvidar que este problema estaba afectando desde que arrancó el curso escolar a más de setenta niños.

Desde el Ampa del CEIP Tartessos, Verónica Guerrero, su presidenta, mostraba ayer su satisfacción tras conocer la noticia "que me la ha confirmado personalmente Laura Álvarez", indicó. No obstante, no ocultó su desilusión "porque se habla mucho de integración y de inclusión y muchas palabras muy bonitas pero la realidad es que los colegios están al mínimo. El ejemplo ha sido el nuestro, que con medio PT, la que se ha montado".

Verónica Guerrero criticó también “la falta de monitores, porque en nuestro centro tenemos uno con 10 horas semanales contratado, y tenemos 8 niños con con necesidades especiales. Es muy triste, y todo esto nos debería servir como reflexión por lo mal que está todo”.