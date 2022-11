Directora, guionista y escritora. Mabel Lozano (Villaluenga de la Sagra, Toledo, 1967) comenzó su trayectoria profesional como actriz en televisión. Posteriormente, se formó en cine y derechos humanos. Su carrera como cineasta destaca por sus trabajos documentales de cariz social en los que denuncia la trata de blancas, y la explotación de mujeres, como 'El Proxeneta. Paso corto, mala leche'. Ganó el Goya en 2020 por su cortometraje 'Biografía del cadáver de una mujer'. Lozano ha sobrevivido a un cáncer durante el confinamiento y su mayor premio, dice, es el presente.

- Procede del mundo del espectáculo, de la moda. ¿Ha asistido o sido protagonista de algún episodio desagradable de abuso o maltrato?

- He tenido la suerte de que no me ocurriera y me podría haber sucedido porque he hecho un 'itinere' de moda, televisión y cine. He tenido la fortuna de trabajar siempre con gente que me ha considerado. Tampoco lo he visto y ni lo habría consentido. No lo he visto en primera persona. Ahora, como profesional detrás de la cámara, lo vivo todos los días y a todas horas porque escucho los testimonios de mujeres que son vendidas, abusadas y violadas.

- ¿Desde cuándo es feminista y por qué?

- Creo que he sido feminista toda mi vida porque he tenido una madre feminista que no conocía ni la palabra feminismo. Esta palabra era absolutamente patrimonio de la Universidad, de las feministas ilustradas. Nunca había salido a la calle. Lo bueno que tiene el feminismo en los últimos años es que se ha democratizado, gracias a todas las mujeres que han salido en las manifestaciones. Muchas que siempre han sido feministas no sabían ni el nombre porque el feminismo era de las feministas ilustradas, de los despachos, muy teórico. Ahora hay un feminismo guerrillero, en la calle, mucho más democratizado, de todo el mundo.

- Ha viajado a muchos países, algunos menos desarrollados que España. ¿Qué es lo que más le ha escandalizado?

- Me escandaliza la normalidad con la que se utiliza el cuerpo de las mujeres. En Colombia, donde han tenido un conflicto armado soterrado durante casi medio siglo, muchas de las armas se compraban gracias a la venta y a la explotación del cuerpo de las mujeres. Te encuentras en el barrio de Santa Fe, que se llama el "barrio de la tolerancia", a miles de mujeres todavía desplazadas por el conflicto que están siendo prostituidas. Eso ocurre también en muchos países de Latinoamérica en los que las mujeres son extraídas de las zonas más pobres y vendidas en las zonas más ricas. En nuestro país, –¡oh, primer mundo!, sociedad garantista, estado de derecho, donde los derechos civiles son muy importantes– ,resulta que yo hago un documental contando la historia de una víctima de trata a-se-si-na-da [Sic.] a tiros por su proxeneta en un pequeño pueblo de Pamplona, siendo una testigo protegida y me escandaliza que vosotros, la prensa, no lo saquéis en las portadas. ¿A quién le importan las putas? ¿Acaso tienen alma? Una de las cosas que más me escandaliza es que una mujer en situación de prostitución es asesinada y el titular es: 'Prostituta abatida a tiros', 'Prostituta descuartizada', 'Prostituta quemada viva', 'Prostituta arrojada al vacío'. Ni siquiera la prensa es capaz de poner el nombre de las mujeres. Me doy cuenta de la tibieza de corazón para algunas cosas, lamentablemente.

- Se define como castellana. ¿Percibe alguna diferencia entre la España interior y del norte con el sur, en cuanto a igualdad y derechos humanos?

- No, no, no. Miguel El músico (protagonista del su documental 'El proxeneta') decía cuando lo entrevisté que España es un país de puteros. En nuestro país la prostitución está normalizada. Si coges el coche desde Madrid a Jerez, ¿cuántos puticlubs me encuentro en el borde de la carretera? Un montón. Esas luces de neón están ahí. Nadie piensa cuántas mujeres hay ahí, en qué situación están... A nadie le importa. No lo tenemos en la cabeza cuando convivimos con una cosa tremenda que se llama esclavitud. Mujeres que si hubieran tenido una oportunidad, herramientas y opciones, no estarían ahí. No estarían con ese hombre que está comprando sus servicios. Hablamos de mi necesidad. Hablamos del "no decido", porque mi vulnerabilidad, mi pobreza, mi necesidad me aboca a esto.

- Decidió estudiar cine y más concretamente cine social y derechos humanos. ¿Cree que son necesarias más producciones de este tipo?

- El cine está en el imaginario. Una de las cosas que han hecho siempre el cine y el arte es blanquear la prostitución. Hasta los grandes escritores latinoamericanos. Eso vende mucho más que la realidad que es muy sórdida. Es necesario para incidir en el imaginario en contra de eso, y contar historias que son reales. Yo no escribo ninguna historia, todas son reales. Presto mi cámara para contar historias en primera persona. Lo he hecho con un proxeneta, con víctimas de trata... Siempre estoy hablando en primera persona porque yo no soy una víctima de trata. La potencia que tiene Miguel El Músico es que es un delincuente y está contando su historia en primera persona y eso tiene muchísima fuerza.

- ¿Cuál es la relación que mantiene actualmente con Miguel?

- He roto la relación porque ha vuelto a un club entonces, lógicamente, no tengo ninguna relación con él.

- Un ejemplo: una mujer prostituta dice que tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera. ¿Por qué la prostitución no puede considerarse un trabajo como tal?

- Si tú eres prostituta, te autodefines como prostituta, eres mayor de edad, libre, no tienes tercerías locativas (cobro a las prostitutas de una habitación), proxeneta, eres tú la que gestionas tu dinero, los clientes, etcétera, puedes ejercer la prostitución, nadie te lo impide. En España la prostitución no es ilegal, se puede desempeñar sin ningún problema. Lo que es ilegal es la prostitución coactiva, la prostitución de menores, la trata. La mayoría de las personas en nuestro país la ejerce por medio de un proxeneta.

"En España los proxenetas trabajan con total impunidad"

- ¿Está a favor de la legalización de esa prostitución?

-No, yo no estoy a favor de legalizar esa prostitución. No necesita ser legalizada, nadie se lo impide. Incluso en un país abolicionista puede ejercerse, ese es el error. Es muy subjetivo, es así. En la prostitución 'mainstring', la mayoría no ha tenido elección ni opciones porque está pensada para la explotación. Una mujer paga una media de plaza, que es un impuesto de 80 ó 90 euros que tiene que pagar antes de salir al salón, algo que a los proxenetas les vale 10, que es la comida porque las mujeres no tienen derecho a una habitación. Ellas duermen hacinadas en los mismos lugares donde se ocupan por el día. Por tanto, una mujer que es mayor de edad y demás, se puede dar de alta en la seguridad social. De lo que se trata es de legislar para dotar de derechos a la mayoría, contra la coacción, las amenazas, la explotación. Sería muy bueno que en los países donde se está captando dieran oportunidades a esas mujeres para que no tuvieran que elegirlo. Tú naces pobre y sólo tienes un cuerpo y, desde que eres pequeña, te han dicho que si no tienes para comer siempre puedes ser puta. Por tanto, ese cuerpo tiene un valor en el mercado. ¿Ahí hay libertad de verdad o hay necesidad y falta de alternativas? Eso es lo que hay que remediar. Hay que hacer un trabajo de prevención y también de reinserción para ayudar a las que quieran salir porque tampoco las podemos condenar. Necesitamos leyes para que puedan salir y tener una vida digna.

- ¿Cree que el proxenetismo en este país está silenciado?

- Los proxenetas en España trabajan con total impunidad, no tienen ningún problema. Las tercerías locativas no están condenadas. Estamos tratando de que se condenen todas y cada una de las caras del proxenetismo para que nadie pueda lucrarse de la prostitución de otra persona.

- ¿Está a favor del amor romántico?

- Si rascas un poquito, el amor romántico nos ha hecho mucho daño a las mujeres. Una de las formas de captación de mujeres víctimas de trata es a través del amor romántico. Son captadas por la figura del 'lover boy'. Las mafias del este captan a mujeres muy vulnerables enamorándolas y transportándolas. Fíjate si ha hecho daño el amor romántico.

- ¿Quién es Concha?

- Concha Robles es una mujer almeriense extraordinaria, maravillosa. La descubrí cuando fui a estrenar 'Biografía del cadáver de una mujer'. Un señor me dijo que estaba sentada donde la asesinaron hacía cien años. Actriz, poetisa, feminista. Se casó con un hombre que por celos no quería que actuara ni que cantara y le daba unas palizas increíbles. Consiguió que un juez firmara la separación. Volvió a actuar y fue a presentar una obra en el Teatro de Almería. Durante el primer acto el marido se subió al escenario y la asesinó a tiros. Su nombre lo había borrado la historia. Es un corto que he hecho para que la historia no borre su nombre, con el que, por cierto, hemos ganado un montón de premios.

- ¿Su trabajo es arriesgado?

- Arriesgado es trabajar en una mina, pregúntaselo a ellos. Es muy arriesgado cuando una mujer sale de Nigeria y tiene que caminar para llegar a España y darle una oportunidad a sus hijos.

-¿Le quita el sueño?

- Me quita el sueño que niñas de la edad de mi hija no tengan los derechos de ella por haber nacido en otro lugar. Me da mucha pena.

- Hay quien critica el activismo porque, dicen, que sólo quieren lucrarse. ¿Cómo se financian este tipo de proyectos?

- Yo, para empezar, imparto muchas conferencias en institutos, para crearle a los chavales un pensamiento crítico. Yo soy cineasta, hago cine, documentales, hago campañas, spots, aquí y en medio mundo. Es verdad que no hago un cine comercial, que no soy Spielberg. El mío es un cine que me parece muy importante por el imaginario.

- ¿Cuál es el premio que más valora y por qué?

- Los premios son maravillosos, pero no tanto por el ego, por el qué guay, sino porque son altavoces. Recibes un Goya y es un eco brutal, da visibilidad. El premio es vivir cada día. He tenido un cáncer en pleno confinamiento. El premio es poder levantarte cada mañana y tener la suerte de hacer lo que te gusta y poner, con tu trabajo, ese granito de arena. El presente es un regalo por eso hice 'Biografía del cadáver de una mujer', porque me dolía el alma por esa mujer a la que arrebataron la vida cuando su niña pequeña tenía ocho meses. Yo veo crecer a mi hija y me parece una de las cosas más bonitas del mundo.