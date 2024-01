María José García-Pelayo acaba de cumplir sus primeros seis meses de gestión al frente del Ayuntamiento de Jerez. Es su tercer mandato como alcaldesa y su talante relajado y sereno se aleja del de anteriores etapas. La mayoría absoluta que logró en mayo y la experiencia acumulada en estos años le han servido para “no entrar en combustión”, tal como reconoció días atrás. Por ahora, la regidora ha dejado los enfrentamientos a un lado, aunque sin dejar de reclamar lo que considera justo para la ciudad. “Estoy enamorada de Jerez, cada día más”, asegura.

–¿Cómo ha llevado estos primeros seis meses en el cargo?

–Con ilusión, disfrutándolo y con más sentido de la responsabilidad porque soy consciente de que este es el momento de Jerez, es ahora o nunca. Tenemos que aprovechar todas las oportunidades, no podemos perder el tiempo y tenemos que ser muy ágiles y saber explicar muy bien lo que estamos haciendo. Tenemos que dar participación e involucrar a todos pero Jerez tiene que expansionarse, yo creo que es el momento.

–¿Haber sido alcaldesa con anterioridad le ha hecho afrontar este mandato con otra actitud?

–Vengo con la lección aprendida, eso está claro. Después de tantísimos años creo que conozco Jerez cada vez mejor y la gente también me conoce. Eso es un valor y algo que te facilita el día a día porque me conocen en lo bueno y en lo menos bueno. Eso agiliza la gestión y te permite casi, casi, adelantarte a los problemas que pueden surgir, que siempre hay, todos los días.

–Ya no habla de la herencia de anteriores gobiernos, ahora habla de ‘mochila’ y la asume como algo propio de la gestión. ¿Cuáles son las líneas de trabajo para descargar esa ‘mochila’ de deuda que lastra el Ayuntamiento de Jerez?

–Ya estamos trabajando, pero es verdad que el tiempo me enseñó también que no se deben anticipar muchas veces las iniciativas. No debemos generar expectativas hasta que no haya realidades. En el caso de la situación económica del Ayuntamiento, resolver una deuda de 1.126 millones de euros evidentemente es muy, muy complicado pero, sin generar expectativas, creo que puede haber buenas noticias. Como creo tanto en Jerez, estoy segura de que si nos dejan respirar económicamente, si Hacienda nos levanta el pie del cuello en algún momento, esta ciudad tiene capacidad para generar todos los recursos que necesita y todos los ingresos que necesitamos. Podríamos no solamente garantizar una prestación de servicios públicos eficientes, sino también resolver la deuda histórica que tenemos. Pero necesito que las otras administraciones confíen en esta ciudad y en este gobierno y que si es necesario nos pongan a prueba.

–¿Por qué? ¿Cree que ahora es diferente la situación del Ayuntamiento?

–Una cosa que vemos todos los días desde que hemos llegado al gobierno, por ejemplo, es que se están incrementando los ingresos en el Ayuntamiento. Están creciendo porque hay mayor actividad económica. Por lo tanto, si nos facilitan que haya movimiento en la ciudad, vamos a generar actividad económica y eso va a revertir en más ingresos en el Ayuntamiento, permitiéndonos prestar servicios y pagar deuda. Esa es la ecuación y esa es la fórmula mágica que puede hacer que Jerez salga adelante y que podamos sacar la deuda de la mochila. Una vez que resolvamos la deuda, el paro va de suyo.

–En su última comparecencia hizo hincapié en la necesidad de recuperar “la sintonía” con todas las Administraciones. ¿Cómo es la relación actual?

–La Junta se está volcando con Jerez, no exagero. Cualquier llamada que hagamos, responde y, además, se nos suele responder afirmativamente. Y, evidentemente, en la Diputación tenemos una aliada. En relación con el Gobierno de España a mí me gustaría de verdad que no haya enfrentamientos, yo no los voy a provocar. Pero voy a intentar convencerles, con buenas palabras y con respeto, de que Jerez se merece que se cumpla con todos sus proyectos pendientes y mucho más. Si queremos trabajar en una ciudad de futuro, se van a ir generando cada vez más necesidades y necesitamos un interlocución permanente con el Gobierno de España, fluida, y, sobre todo, que los Presupuestos Generales del Estado de una vez por todas traten a Jerez como Jerez merece.

"Se sacrificaron personas y servicios, y no sirvió para nada. El PSOE nos ha dejado 128 millones más de deuda”

–Y, a nivel local, ¿hay buena sintonía con los partidos de la oposición?

–Creo que se ve que no estamos entrando en ningún tipo de debate frentista con el resto de los grupos políticos. Agustín Muñoz, como coordinador del gobierno, se reúne habitualmente con los portavoces de los grupos y Jaime Espinar también tiene un diálogo abierto con el resto de los grupos. A todos les trasladamos nuestra voluntad de escuchar sus propuestas y de trabajar en iniciativas conjuntas. Como gobierno evidentemente somos los primeros interesados en involucrar a la oposición en el día a día de la gestión municipal hasta donde quieran entrar. Yo voy a seguir dando margen pero evidentemente ves determinadas notas discordantes dentro de la oposición. Con La Confluencia hasta ahora se puede hablar y con Vox hay una relación igual. Mientras que con el Grupo Socialista hay algunos con los que la relación es más correcta y luego hay unas voces discordantes o que desentonan en ese escenario de paz. Al igual que dije en campaña, yo vengo a trabajar por Jerez y no a pelearme y voy a mantener esa máxima hasta el final.

–Habla de “escenario de paz”. Por ahora hay paz en la plantilla municipal pero, ¿le guardan los trabajadores municipales rencor por el ERE? ¿Se arrepiente de la decisión que tomó como alcaldesa en el anterior mandato?

–No es que me arrepienta o no me arrepienta, fue una decisión que tuvimos que tomar. No se la deseo a nadie. Tuvimos que tomar decisiones en relación a las cuales los ciudadanos luego nos apoyaron porque volvimos a ganar las elecciones en 2015. Tuvimos que reducir el presupuesto, recortar determinados servicios y tomar decisiones, en general, con toda la gestión municipal, no solo en relación con la plantilla. No fueron decisiones fáciles pero lo más duro todavía es que ocho años después la deuda municipal se haya incrementado. A mí me gustaría que el PSOE me lo explicara. Dejamos una situación ya ordenada con decisiones tomadas que eran duras para poder afrontar todos los pagos con Hacienda y a la vez prestar servicios públicos y, a pesar de todo ese esfuerzo y de dejarles esa situación en bandeja, nos dejan 128 millones más de deuda. Al final se sacrificaron muchas personas que no siguieron trabajando en el Ayuntamiento, para nada; al final se recortaron servicios, para nada; y al final, tuvimos una conflictividad para nada. Eso es lo lamentable. Al final, eso nos permitirá ahora hacer las cosas de otra manera y espero que esta vez tengamos el tiempo necesario para, de una vez por todas, levantar Jerez.

–¿De cara al nuevo año ya ha anunciado la ampliación del presupuesto para limpieza. ¿Es una de las prioridades del gobierno local?

–La ciudad estaba, de verdad, en un estado lamentable cuando llegamos. No digo que ahora esté perfecta pero creo que se ha mejorado. Yo soy, además, una persona bastante objetiva y si no lo viera, no lo diría. ¿Que tenemos que ir a mejor? Claro que sí, por eso vamos ahora a incrementar en los próximos presupuestos la partida para el mantenimiento de parques y jardines, para la señalización viaria y, por supuesto, también para limpieza. De todas maneras, insisto, en que después de ocho años de que se recortara es como si hubiéramos viajado en el tiempo en el túnel del tiempo: vuelves y te encuentras la situación tal cual. Han sido ocho años en los que realmente no se ha avanzado en ningún aspecto respecto y en prestación de servicios es quizá donde menos.

–¿Qué objetivos se ha marcado el gobierno local para este 2024?

–Cuando eres alcaldesa de la ciudad no puedes decir ‘me voy a dedicar solamente a una cosa’. Es verdad que tienes que tener un objetivo claro de hacia dónde quieres llevar la ciudad pero, para llevar la ciudad hacia a ese destino, tienes que ir creando una serie de proyectos que, al final, consigan consolidar a Jerez como una ciudad capital del mundo, que es lo que nosotros queremos. Creo estamos en el punto de mira del mundo y ya la marca está ya superada casi por la realidad. Todo el mundo quiere venir a Jerez y, lo más importante, muchísima gente quiere venir a invertir y a vivir a la ciudad. Eso es algo que nos distingue de que casi todas las ciudades de nuestro entorno. Por ello, tenemos que aprovechar para consolidar eso y tenemos que ofrecer unos servicios de calidad. Creo que no hay ahora mismo ningún ámbito que pueda de alguna manera sumar para que Jerez avance en el que no estemos trabajando ya.

"Ya dije en campaña que vengo a trabajar por Jerez, no a pelearme, y voy a mantener esa máxima hasta el final”

–Acaba de terminar el periodo de zambombas en Jerez y hay dos corrientes: unos creen que las zambombas se nos están yendo de las manos y se está perdiendo la esencia y otros ven con buenos ojos el crecimiento de este fenómeno. ¿De qué corriente es la alcaldesa de Jerez?

–Yo, del equilibrio, yo soy de centro. Lo tengo claro, un gobierno lo que tiene que hacer es buscar puntos de encuentro entre las posiciones distintas. Las decisiones justas son las equilibradas. Es verdad que hay que analizar muy bien qué es lo que está ocurriendo con el fenómeno zambomba pero creo que no debemos fustigarnos. El otro día me decían que ya había muchas zambombas por España pero que no se nos olvide que BIC sólo es la de Jerez y la de Arcos. Así que Jerez tiene un lujo, bueno muchos, pero uno de ellos es su zambomba reconocida como Bien de Interés Cultural. Lo que no tiene sentido es que nos fustiguemos precisamente por tener esa gran riqueza que nos identifica en relación con otras ciudades. Tener zambomba y que sea BIC nos da capacidad para competir y ser los primeros. Lo que tenemos que cumplir es el compromiso que asumimos y una vez que pase la Navidad nos sentaremos con todos los sectores implicados para que, entre todos, pues que se tomen las decisiones acertadas. Este año hemos mejorado los servicios y la movilidad intentado que la ciudad sea atractiva para venir. Además, me gustaría poner el acento en que ha habido muchas más zambombas que el año pasado y no ha habido ni un solo problema grave de convivencia ni de inseguridad. Es decir, la gente ha venido a Jerez a disfrutar, no a crearnos problemas, así que no creemos nosotros problemas a la gente para que, al final, la gente no venga a Jerez a disfrutar. Yo tengo algo muy claro y es que lo nuestro hay que cuidarlo, yo soy de proteger la esencia de la ciudad.

–Además de ser ciudad para disfrutar, ¿es Jerez una ciudad interesante para los inversores?

–Ya no lo es para invertir, es que ya lo es para todo. No sé cómo explicarlo para que no parezca tampoco que me he venido arriba en exceso, pero es que ya nos llaman, no hay que llamar. Eso es el primer síntoma, primero, de que la ciudad tiene credibilidad y, en segundo lugar, de que tiene un gobierno también creíble, que hay certidumbre. Todos los ámbitos económicos y sociales tienen interés en Jerez por algún motivo y todo eso se ha conseguido por la marca, aunque creo que ya hemos superado casi la marca, y creo que porque hay una paz en la ciudad que genera ese deseo de venir a Jerez. Jerez es una ciudad deseada ahora mismo. Se está viendo que hay un gobierno que tiene las ideas claras, que tiene un proyecto de ciudad y que facilita el camino al que lo hace bien. Creo que la gente que viene a Jerez se siente acogida y, al final, hay un efecto llamada porque si consigue una inversión, una inversión llama a otra. Por eso hay que cuidar el detalle al máximo y por eso me empeño en hablar siempre bien.

"La gente que viene a Jerez se siente acogida y, al final, hay un efecto llamada en las inversiones”

–Solo falta que eso se refleje en los datos de paro de la ciudad…

–Ya se está reflejando. Hemos tenido una reunión interna del gobierno local y veo al delegado de Economía positivo y ese es el mejor termómetro que podemos tener dentro del Ayuntamiento porque se va percibiendo que aumentan los ingresos porque hay una mayor actividad económica y, si hay mayor actividad económica, es porque hay más empleo.

–¿Qué mensaje le da los jerezanos de cara al año nuevo?

–Primero, gracias, mil gracias porque nos hayan dado su confianza. Siento el cariño, la confianza y, sobre todo, la ilusión. Por eso quiero pedirle a los jerezanos que sigan confiando y que sepan que tienen una alcaldesa que va a estar a la altura de lo que han esperado de mí. Asumo al hablar en singular personalmente la responsabilidad porque, tengo un gran equipo, pero soy consciente de que la responsable soy yo. Por eso le digo a los jerezanos que no pierdan ni un segundo la confianza, que no titubeen, porque es el momento de Jerez y y no les vamos a defraudar, vamos a conseguir levantar esta ciudad.