María José García-Pelayo: "Jerez se ha convertido en una ciudad deseada para invertir y vivir"

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha comparecido este viernes para balance de los primeros seis meses de gobierno. Lo ha hecho, como es tradicional, acompañada por todos los miembros de su gobierno y compartiendo un desayuno con los medios de comunicación de Jerez.

Tras felicitar la Navidad, la regidora popular ha hecho hincapié en que el nuevo gobierno "ha arrancado y le ha imprimido un nuevo ritmo a la gestión municipal. Jerez aborda 2024 en el buen camino". Aun así, ha recalcado que la ciudad tiene una "mochila" a sus espaldas: "No nos hemos quejado, pesa y es una carga pero la asumimos. Somos el gobierno de la cuarta ciudad con más paro de España y la segunda, con más deuda de España". Aun así, "estamos convencidos de que Jerez está en su mejor momento como ciudad para despegar".

En palabras de Pelayo, "hemos conseguido poner a Jerez en el punto de mira del mundo. No solo es una gran marca sino una ciudad en la que todos quieren disfrutar. Jerez se ha convertido en una ciudad deseada para invertir y vivir". Por ello, la situación actual ofrece una "oportunidad en este nuevo marco de que Jerez avance y se mejore la vida de la gente".

La alcaldesa ha señalado que es consciente "de la enorme responsabilidad" que tiene, pero ha avanzado que "no vamos a defraudar a nadie. Somos un gobierno que cumple su palabra". En este punto, ha incidido en que el PP es el "gobierno de la gente, no el gobierno de los sillones. Tenemos clara la hoja de ruta para que Jerez se convierta en esa ciudad que queremos. No somos rehenes de nadie, somos libres y sólo nos debemos a los jerezanos".

Respecto al trabajo realizado en los primeros seis meses de gestión, la regidora ha explicado que su equipo se ha centrado en "aterrizar y organizar el Ayuntamiento", así como en "organizarnos como gobierno. Y sigue sin culminar porque la organización tiene que ser permanente en el gobierno".

Ámbitos clave en 2023 en Jerez

María José García-Pelayo ha detallado que durante que ya acaba, desde el gobierno se han centrado en tres ámbitos fundamentales. Por una parte, atajar los "problemas urgentes de la ciudad" como es el caso de la limpieza.

En segundo lugar, se ha trabajado para "recuperar la sintonía con otras Administraciones". "Dijimos que somos un gobierno sin siglas para sacar a Jerez del aislamiento institucional en el que estaba sumida", ha añadido. Por último, el equipo de gobierno ha apostado en este semestre por "definir el camino y hacer realidad proyectos de la legislatura".

En este sentido, ha detallado algunos compromisos que ya "son una realidad". Por ejemplo, "Jerez está más limpia", aunque ha reconocido que "tiene que estar mucho más, porque no somos un gobierno conformista ni autobombo".

La alcaldesa ha recordado que en materia de seguridad se ha abierto la comisaría de Policía Local y ha mostrado su satisfacción tras frenarse el aumento de la delincuencia en Jerez. Igualmente, ha señalado que desde el gobierno local se está trabajando para encontrar el "equilibrio" y que el centro histórico sea "un espacio para vivir" y también una atracción para el turismo, gracias a la recuperación del patrimonio.

Propósitos para el nuevo año

A pesar de ello, la alcaldesa ha asegurado que "no hay que quedarse con lo hecho" y ha avanzado que el gobierno apostará en 2024 por mejorar "todos los servicios públicos". En el caso de la limpieza pública, por ejemplo, está previsto que el presupuesto se incremente en 2 millones de euros.

Asimismo, ha confiado en poder mantener la paz social con la firma de los convenios colectivos de los trabajadores del Ayuntamiento y de las empresas municipales en los próximos meses. Al tiempo que ha adelantado que se constituirá el Consejo Social de la Ciudad como "órgano de interlocución".

Entre los proyectos a destacar, María José García-Pelayo ha explicado que en enero se culminará el año de Lola Flores y se comenzará "el capítulo de la capitalidad cultural. Hay que crear relato, pensado, y debe hacerse desde la participación porque los documentos que hay hasta ahora no reflejaban la esencia de Jerez".

La recuperación de los suelos de Sementales, la rehabilitación de barriadas y sentar las bases de la Ciudad de la Justicia sin también algunos de los compromisos previsto para el nuevo año. También el yacimiento de Asta Regia está entre las prioridades de Junta y Ayuntamiento, tal como ha dicho la alcaldesa. "Será el año del impulso. Se está elaborando un pliego para realizar la tasación externa sobre las cuatro fincas y que la valoración sea lo menos discutida posible", ha asegurado.

Intensificar lazos con la Universidad de Cádiz, una vez que tome posesión el nuevo rector, será otro de los objetivos del gobierno local para propiciar que la UCA tenga también un espacio destacado en el centro de la ciudad.

En materia económica, la alcaldesa ha considerado fundamental que Hacienda "deje de ser una soga" que "frene" el desarrollo de Jerez. "Esperamos en próximos meses noticias positivas", ha añadido.

Por último, García-Pelayo ha subrayado que desde el gobierno se trabaja con el "convencimiento de que llegaremos a buen puerto. El trabajo ha sido ingente pero tenemos ganas". "A día de hoy no hay rincón de Jerez en el que no hayamos actuado de alguna manera", ha dicho.

Por todo ello, ha augurado que "el año 2024 va a ser el año del cambio en esta ciudad. Nos lo jugamos todo, si somos capaces de cerrar el círculo vicioso con Hacienda y arrancar los proyectos, podremos generar esas expectativas positivas para el futuro".