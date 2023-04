Ocho errores que no se deben cometer en una primera comunión

Ya ha comenzado la temporada de las primeras comuniones. Los meses de mayo y junio son los más habituales para la celebración de éste, uno de los siete sacramentos de la Iglesia Católica, y uno de los tres sacramentos de iniciación a la vida cristiana. Es cierto que en las reuniones con amigos y familiares unas de las frases más repetidas cuando se habla de dicho sacramento son “se nos está yendo de las manos”, “se están convirtiendo en bodas” y otras en la misma línea, nadie hace nada por evitarlo. A continuación, se enumeran una serie de conductas que suelen repetirse, tanto como organizadores como invitados a estos eventos, de las que quizás os podáis arrepentir.

Vestuario exagerado. Una primera comunión es una celebración formal, aunque no al nivel de una boda, de modo que hay que evitar vestirse de gala, sin excesos. También se puede aplicar al peinado, el maquillaje y los accesorios, que impere la sencillez. Siempre menos es más.

Papá y mamá para todo. Resulta casi imprescindible contar o incluso contratar a una alguien cercano y de confianza que se encargue de la logística: bebidas frías, cumplir los horarios establecidos, que todo el mundo esté acomodado.

Contar sólo con un Plan A. La primavera puede juagar malas pasadas. Es probable no acertar con el tiempo. Mejor prevenir y estar preparados para un día de lluvia o de altas temperaturas, y trasladarlo todo a lugares acondicionados para las diferentes circunstancias (con sombrillas, aire acondicionado, suelo sin fango…).

Un único menú. Todo depende de las posibilidades de cada uno. Lo ideal es dar a elegir entre carne y pescado. Ofrecer un menú infantil, y asegurarte previamente de las alergias e intolerancias de los invitados para evitar intoxicaciones o que se queden sin comer.

No a las fiestas paralelas. Es una celebración para los pequeños de la casa, tiempo de compartir con ellos su alegría. Lo ideal es que los adultos participen o sean testigos de las actividades y actuaciones que se contraten -sin pasarse-, en lugar de dividirse u organizar un festejo “paralelo” para mayores con grupos musicales, por ejemplo, que no interesan a los protagonistas. Programa actividades atractivas para los niños, si escoges una orientada a los adultos los pequeños se aburrirán y no tardarán en decir que se quieren ir a casa.

Recordatorios monos sin utilidad. Sin duda, recordar un día de esta magnitud con un detalle siempre se agradece. O, mejor dicho, siempre que se trate de algo útil: un espejo, una bolsa reutilizable, un monedero, un vaso… algo que no acabe cogiendo polvo en una estantería o cajón. También puedes colaborar con alguna ONG, y el regalo en sí contribuye a una causa. En este punto, cada vez está más de moda reglar el mismo recordatorio a hombres y a mujeres, por un lado, y a niños y niñas, por otro, sin diferenciar.

Regalos desorbitados. Para asegurar el acierto, lo mejor es consultarlo con los padres e incluso con el niño o niña.

Evitar llegar a la cita estresados. Quizá, lo más importante sea tomarte un respiro un par de días antes de la celebración. Decir basta a los preparativos. Si eres una de las personas que lo organiza, debes poner límites, ya que las opciones para decorar e introducir detalles son inagotables, pero es mejor zanjarlo y relajarse para disfrutar del día. En el caso de ser uno de los invitados o invitadas también te lo puedes aplicar. Hay que ser previsor a la hora de escoger el look y si el tiempo se te echa encima, pide ayuda o tira de fondo de armario. Lo esencial es acompañar al niño o la niña en el que será uno de los días más importante junto a sus seres queridos.