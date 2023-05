Pero lo que sin duda nos demuestra ‘La España vacía’, es el poder de la escritura cuando confluyen ciertas circunstancias, para servir de correa trasmisora y denuncia de problemas que por otra parte no son nuevos, dándoles así visibilidad. Me asaltan estos pensamientos cubriendo el corto trayecto entre Vejer y Tarifa, unos pocos kilómetros donde la carretera serpentea entre suaves elevaciones buscando el mar y la vegetación prospera ajena al ídolo de la globalización y la presión turística que desde años tensionan la zona. A principios del siglo pasado escritores como el chileno Rafael Sanhueza Lizardi o los británicos A.M. Williamson y Keith Clark entre otros muchos, comenzaron a descubrir a los foráneos estos parajes que ya a finales del mencionado siglo eran objeto de preocupación cuando en escritos como ‘El paraíso está en Cádiz’ de José Bejarano, se dudaba hasta del perenne viento de Levante, esa especie de “barrera” protectora que hasta el momento parecía mantener a raya a la especulación urbanística, de ese “paraíso” como se empezó a conocer una zona costera que se podría situar entre Roche y Algeciras.

Reseñas

El exilio interior. La vida de María Moliner

Inmaculada de la Fuente. Turner-Noema, 2019

Topé con este libro por pura casualidad y al terminar de leerlo reconozco que muchas veces los caminos que conducen a lecturas imprescindibles son también difíciles de prever. Y decimos que es un libro imprescindible de conocer por razones poderosas, entre las que no son menores la fuerza e intensidad del texto que está a la altura de una figura irrepetible y de la que conocíamos muy poco más allá de que Moliner fue la autora del ‘Diccionario de Uso del Español’. Pero había más, muchos más que decir, como nos desvela la autora que hurga con maestría y pasión por la vida de una mujer excepcional, desde sus tiempos en los que levanta como bibliotecaria una estructura modélica de bibliotecas rurales en el Levante, hasta ser represaliada tras la Guerra Civil y ser destinada a un oscuro puesto funcionarial, comenzando ahí su exilio interior, hasta finales de los años setenta donde se inicia la reivindicación de su figura con la propuesta de entrada en la RAE. R.C.P.

El ángel de Múnich

Fabiano Massimi. Alfaguara. 2020

Entre los asuntos turbios en los que se vio implicado el partido nacionalsocialista alemán (NSDAP) antes de asaltar el poder en 1933, qué duda cabe que uno de los más envueltos en el misterio es el suicidio de la sobrina del por entonces líder del partido y candidato a la cancillería, Adolf Hitler. Geli Raubal apareció muerta en 1931 con un disparo en el pecho, en su habitación del apartamento propiedad de Hitler en el nº 16 de la Prinzregentenplatz de la ciudad de Munich. De manera convincente, sustentándose en un importante corpus documental, Massimi hurga en este suceso y nos presenta una novela fascinante, valiéndose de los policías Siegfried Sauer y Mutti Foster, para intentar dar más luz a un suceso que pudo cambiar el curso de la historia. Realidad y ficción se dan la mano sin aparentes contradicciones en un libro con varias ediciones ya, lo que confirma la buena acogida por parte de los lectores. R.C.P.

Las lealtades

Delphine de Vigan. Anagrama, 2019.

Leí hace un tiempo de Delphine de Vigan (Boulogne-Billancourt, 1966) ‘Las horas subterráneas’, un caso de acoso laboral, y después ‘Nada se opone a la noche’, una novela inscrita en ese género de la autoficción, en la que la autora repasaba la vida de su familia. Ambas obras comparten el tono trágico y crudo de una narración que no hace concesiones al lector. Cuando hace unas semanas comencé ‘Las lealtades’ no esperaba otro tono distinto, De Vigan tampoco sorprende al lector. Théo es un niño de doce años con una familia desestructurada, que encuentra en el alcohol, a pesar de su edad, la única vía de escape de una situación cada vez más terrible, sobre todo al ver el proceso de deterioro y autodestrucción de su padre. Y en ese camino a los infiernos del alcohol arrastra a su amigo Mathis. Solo su profesora, Hélène, se interesa por este niño, una víctima más de una sociedad que ha perdido sus valores más fundamentales: la familia. J.L.R.

Las gratitudes

Delphine de Vigan. Anagrama, 2021.

…Y como si no hubiera tenido bastante con la dosis de angustia y desánimo de ‘Las lealtades’, me dispuse a leer ‘Las gratitudes’, por la simple curiosidad de si podía llegar a ser inmune a la literatura depresiva de esta escritora francesa. En esta novela corta, De Vigan nos trae otro de los temas actuales y que se está convirtiendo en una especie de corriente literaria: el alzhéimer (una magnífica novela sobre esta enfermedad: ‘Llévame a casa’ de Jesús Carrasco). La protagonista, la anciana Michka Seld, entra en una residencia cuando aún no tiene avanzado el alzhéimer, aunque progresa a pasos agigantados, sobre todo en la pérdida de las palabras. En torno a ella, están Marie, una joven a la que cuidó Michka cuando era niña, y que ahora le toca cuidar y agradecer a la anciana todo lo que hizo por ella, y Jérôme, el logopeda que trata a Michka para mejorar su dicción y que la enfermedad no avance tan rápidamente. Un relato conmovedor. J.L.R.