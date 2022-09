Fallece Javier Fergo, fotoperiodista jerezano

Javier Fergo, fotoperiodista jerezano nacido en 1980, ha fallecido este martes después de encontrarse recuperándose de dolencias cardiacas. Apasionado de la fotografía, en una entrevista en agosto de 2020 explicaba que "desde pequeño tuve claro que mi vocación se centraría en el mundo de la imagen. Nunca lo dudé. De los libros que leía siempre me centraba en las fotografías, en las ilustraciones… Me gustaba mucho el cine. Por ahí comenzó mi carrera. Finalmente puse las miras en lo que considero la esencia de la imagen: la fotografía. Para especializarme a partir de 2006, que es cuando comienza mi carrera profesional, en fotoperiodismo".

Con veinte años, Javier Fergo se mudó al Reino Unido, donde cursó un Btec National Diploma in Photography seguido por un Higher National Diploma in Photography en Bristol. A su regreso a España 2005, comienza a colaborar primero con Diario de Jerez y luego con La Voz de Cádiz.

Desde 2013 trabaja como freelance, colaborando tanto en fotografía como vídeo con distintas publicaciones nacionales e internacionales y agencias de noticias. Ha publicado en cabeceras nacionales como El País, El Mundo o Eldiario.es e internacionales como The Wall Street Journal, The Washington Post o The New Yorker.

Actualmente era colaborador habitual de la agencia internacional de noticias The Associated Press y sus trabajos han recibido galardones en multitud de concursos, tales mención de honor en los IPA 2016 por 'Immigratio', mención de honor en los Monovision Photografy Award en varias ediciones, así como en los Humanity Photo Award, entre otros reconocimientos.

Su trabajo de los últimos años se centraron en las personas migrantes y refugiadas, y sus reportajes se han expuesto en varios países europeos, así como en EE.UU. o Rusia, y han sido reconocidos en multitud de concursos: ganador de los British Journalism Awards 2019, tercer premio en el Chris Hondros Memorial Award 2019 concedido por el Atlanta Photojournalism Seminar, así como en los UNESCO Humanity Photo Award, entre otros reconocimientos.

Las exequias por el eterno descanso de Javier Fergo se celebrarán en la Iglesia de Cristo Resucitado del Tanatorio de Jerez este miércoles, 7 de septiembre, a las 18:00 horas.