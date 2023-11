La Feria del Libro de Jerez cambiará de fecha el próximo año

La Feria del Libro de Jerez del año próximo adelantará sus fechas en aproximadamente un mes. De este modo, esta cita está previsto que se celebre entre los días 20 y 22 de septiembre del año próximo, un mes antes de las fechas en las que se ha desarrollado en ediciones pasadas.

Por el momento, el Ayuntamiento de Jerez no contempla un cambio de escenario por lo que Los Claustros de Santo Domingo continuará albergando este encuentro cultural. No obstante, la alcaldesa, María José García-Pelayo, señaló que se pretende “relanzar” esta feria intentando que no coincida en fechas con otros eventos similares de mayor magnitud.

De este modo, la primera edil aseguró que ya se está trabajando con el sector para traer firmas destacadas y hacer “algo distinto” para potenciar esta cita anual con los libros. De este modo, se ha considerado como "fecha óptima" los días previos a la celebración de la Feria en los prolegómenos de la festividad de la Merced, patrona de la ciudad.

La fecha de celebración de la edición del año próximo se ha dado a conocer este lunes durante la presentación del calendario de eventos de 2024, un cartel donde se anuncian todas las fiestas y celebraciones de la ciudad que tendrá el año próximo.

La Feria del Libro de este año se desarrolló entre el 19 y el 22 de octubre de este año en una edición que estuvo dedicada a la figura del dibujante Francisco Ibáñez, creador de dibujos tan conocidos como Mortadelo y Filemón, entre otros.

Según los datos aportados por el Ayuntamiento, la pasada edición fue visitada por unas 8.400 personas. Durante los días que estuvo abierta, se celebraron más de 50 actividades para todos los públicos por parte del Ayuntamiento, además de más de 25 firmas de autores organizadas por las librerías, editoriales y entidades participantes. Entre las actividades desarrolladas hubo talleres de ilustración, dibujo y manualidades, cuentacuentos, actuaciones musicales, reconocimientos a centros escolares que promueven el hábito de la lectura desde sus bibliotecas y espectáculo de magia, entre otros.