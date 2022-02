Finalizan las obras de mejora del Parque de Bomberos de Jerez tras una inversión de casi 700.000 euros

El presidente del Consorcio de Bomberos de la Provincia (CBPC), Francisco Vaca, y la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, han visitado este martes el Parque de Bomberos de Jerez. Durante el recorrido, han podido ver el resultado de las obras de mejora realizadas a lo largo del último año. En dicha visita, ambos han estado acompañados por la intendente Jefa de Zona de Campiña, María Jesús Palacios, así como por personal técnico y operativo del CBPC. Asimismo, han asistido el delegado municipal de Seguridad Ciudadana, Rubén Pérez, y el jefe de la Policía Local, Manuel Benítez. El acto ha contado con el descubrimiento de una placa en la que se recoge la inversión realizada.

En concreto, el proyecto de mejora de las instalaciones ha supuesto una inversión de 698.402 euros. Las obras han permitido paliar el deterioro del Parque y adaptarlo a las nuevas normativas de seguridad y salud laboral. Se trata de un inmueble que fue construido en el año 1994 y desde entonces no se le habían realizado ninguna reforma ni reparación de envergadura como la que se ha llevado a cabo en los últimos meses.

Antes de iniciar la visita, Francisco Vaca, ha hecho hincapié en que la necesidad de esta obra "era una reivindicación que en la primera legislatura ya me trasladó la alcaldesa". En este punto ha recordado, que el proyecto comenzó con el acta de replanteo en marzo de 2021 y ha finalizado tras diez meses de ejecución. "Estamos muy satisfechos desde el Consorcio, agracemos a la empresa Manzano que ha hecho una obra en condiciones. Era un trabajo bastante farragoso porque era un parque que tiene una antigüedad, ya que desde 1994 no se llevaba a cabo ninguna remodelación importante. Gracias a ese trabajo y ese esfuerzo y colaboración con las distintas administraciones, en este caso con el Ayuntamiento de Jerez, pues se puede decir que es una realidad".

"Seguimos trabajando para buscar soluciones al tema de las comunicaciones en Jerez"

Al margen de la inversión ya realizada en Jerez, Francisco Vaca ha destacado que desde el Consorcio "estamos trabajando también en el Parque de El Puerto de Santa María con una dotación de 257.000. Además, estamos intentando también empezar mejoras en el Parque de Bomberos de Cádiz y vamos a continuar ahora en el Parque de Chiclana, de San Fernando y de Conil". Igualmente, "también estamos esperando el proyecto que, gracias a la Diputación provincial de Cádiz, se va a desarrollar en el Parque de Bomberos de Los Barrios, en el Campo de Gibraltar".

"Tenemos que intentar por todos los medios de dotar a todos los profesionales del Consorcio de medios suficientes y de infraestructuras para poder desarrollar su trabajo lo mejor posible", ha recalcado durante su visita a Jerez. En este sentido, ha señalado que "estamos satisfechos pero seguimos trabajando. No nos vamos a quedar en esta obra, vamos a seguir trabajando por petición del Ayuntamiento de Jerez para buscar soluciones a algunas deficiencias que se nos han quedado pendientes como es el tema de comunicaciones".

"Estamos trabajando desde el Consorcio en ello a través de un contrato con la sala del 085. Estamos intentando también llevar a cabo unas mejoras importantes, con una inversión aproximada de unos 800.000 euros, en comunicaciones en todos los parques de nuestra provincia y, por lo tanto, estamos intentando también dar pasos fructíferos para que el Consorcio vuelva a ser lo que fue en el año 1982", ha afirmado Vaca. Así, ha recordado que el Consorcio de la provincia "es pionero en toda España y estamos dando los pasos, un poquito despacio pero con buen pie, para intentar lograr nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es otro que intentar por todos los medios de acercar al ciudadano el Consorcio, por eso decimos en nuestro eslogan que queremos un consorcio cercano a la ciudadanía".

El presidente del Consorcio ha reiterado su agradecimiento al Ayuntamiento de Jerez, recordando que "el sustento que tiene el Consorcio de nuestra provincia es gracias a los ayuntamientos y a la Diputación". "Mi felicitación al Ayuntamiento de Jerez -ha continuado- por su colaboración estrecha con nosotros y por acometer esa deuda que ya venía de anterior del PP de 11 millones y que poco a poco está intentando rebajar". "De esa deuda de 2015 que teníamos totalizada en toda la provincia de más de 24 millones, hoy hemos bajado un 75%", ha desvelado, añadiendo que "seguimos trabajando e intentando solucionar todas esas deficiencias y reivindicaciones de los ayuntamientos y queremos volver a hacer lo que hicimos".

Vaca ha querido terminar su intervención agradeciendo "a todos los bomberos de Jerez el trabajo encomiable que han desarrollado durante la pandemia. Ya no nos acordamos pero en 2020 hicieron un trabajo encomiable. Hicimos en toda la provincia más de 7.000 actuaciones".

Por su parte, la alcaldesa Mamen Sánchez ha agradecido "el magnífico trabajo que hacen todos los bomberos en la ciudad de Jerez, no sólo en la atención de emergencias, sino que están presentes en el día a día de la ciudad en cualquier gran evento".

"Antes Jerez no pagaba y no había inversión pero ahora no hay excusa para poder hacerlo"

Tras la inversión realizada en el Parque de la ciudad, la regidora socialista ha hecho hincapié en que "los servicios públicos se tienen que poner en valor con los recursos suficientes. Tenemos que seguir trabajando". Además, ha reconocido que la obra realizada era "algo muy demandado desde el Ayuntamiento y nos lo habían demandado los propios bomberos".

Sánchez ha incidido también en que "las mejores condiciones de trabajo redundan en el buen servicio que se puede prestar. Jerez ya necesitaba esa inversión porque si ha habido un Ayuntamiento cumplidor así con el Consorcio ha sido este gobierno". "No solo estamos pagando deuda, sino que pagamos puntualmente nuestro corriente", ha detallado, añadiendo que "antes Jerez no pagaba y no había esa inversión pero ahora no hay excusa para poder hacerlo". "Jerez se merece este servicio público de primera y nosotros siempre apostamos por los servicios públicos", ha concluido la alcaldesa.