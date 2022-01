Francisco Zuasti toma posesión como concejal del Ayuntamiento de Jerez

Francisco Zuasti ha tomado posesión este jueves como concejal del Ayuntamiento de Jerez, en sustitución de Antonio Montero (PP). A pesar de que en las últimas elecciones formó parte de la lista del PP, Zuasti ejercerá como concejal no adscrito. Tal como ya explicó, el motivo alegado es que ya no forma parte del Partido Popular desde hace dos años y que con su posicionamiento pretende hacer visibilizar los problemas de las personas que tienen discapacidad.

Ante de tomar su acta de concejal y jurar su cargo, la alcaldesa Mamen Sánchez ha explicado que se han realizado algunos cambios en el salón de plenos para facilitar la accesibilidad y la integración del nuevo edil. En concreto, se han eliminado las tarimas y próximamente se realizarán más cambios para permitir que Zuasti pueda acceder con facilidad en su silla de ruedas.

Francisco Zuasti aprovechó ayer miércoles sus redes sociales para agradecer "a todas las personas que me han felicitado por dar este atrevimiento paso. Atrevimiento, porque hacerlo de manera independiente tiene ciertas complejidades. Asesoramiento, asistencia, etc. También por lo mal que lo pasé hace unos meses por complicaciones médicas que todos conocéis. Pero como ya sabéis, soy una persona atrevida y que me gusta romper barreras".

Asimismo, dejó claro que "mañana se hará historia en Jerez. Una persona con una gran discapacidad (90%) por una tetraplejia y con un grado máximo de dependencia, tomará posesión como concejal de nuestro ayuntamiento. Un antes y un después que espero que sirva para motivar a todas las personas en una situación parecida a que no solo tengan el derecho de acceder, comunicarse y entender, sino que también participen en todos los ámbitos de nuestras vidas".

El nuevo edil, antes de tomar el acta, anunció que se trata de un "cargo que acepto con mucha responsabilidad y que espero que podamos aprovecharlo entre todos. Porque como ya vengo diciendo, no es mi cargo, sino el de todos nosotros. Y debemos trabajarlo para hacer cumplir la ley y el sentido común, no pido más".

"Así que desde mañana estoy a disposición de todos los que me necesiten y que esperamos que toda la corporación municipal se sume y podamos tener una ciudad amable e inclusiva de verdad", anunció.