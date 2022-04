El Gallo Azul ya está abierto

El mítico Gallo Azul de Jerez ya está abierto después de años cerrado y en obras; esta misma tarde del Viernes de Dolores ha abierto sus puertas de manos del empresario malagueño Gonzalo Assiego, que tiene clara su filosofía en esta nueva etapa: "No se trata de lo grande o no que sea un proyecto, sino del espíritu y el alma que tenga el sitio. Cuando yo cogí el Gallo Azul quería hacer algo y, al final, haciendo las cosas y creyendo pues las haces... ¿Qué ha sido un poco largo? Pues no pasa nada, al final se ha hecho", recalca con orgullo tras la recuperación de este edificio que ha sido utilizado para múltiples fines desde que su inauguración en 1929

Además, Assiego adquirió la finca colindante a El Gallo Azul para dotar al edificio de un ascensor que permitiera acceder con comodidad a las plantas superiores del inmueble, catalogado como Bien Cultural y un histórico de la ciudad, una de las postales típicas de Jerez. El local tiene seis plantas, incluido el sótano, y supera los 400 metros cuadrados con la nueva finca unida al establecimiento.

El proyecto gastronómico de El Gallo Azul irá en torno a la tapa en su planta inferior, que se complementará con restaurante en las siguientes y una terraza destinada a copas en la parte alta del edificio, una actividad que Assiego conoce bien ya que uno de sus grandes negocios es un chiringuito que tiene en Bali (Indonesia) y que está considerado como uno de los mejores del mundo en su especialidad.