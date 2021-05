La diputada en el Congreso y ex alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, mostró este miércoles su satisfacción por el auto que archiva definitivamente la causa contra en ella en el Tribunal Supremo. “Ya terminó todo; después de 17 años en los que no he estado ni imputada ni hubo juicio oral contra mí”, declaró en declaraciones a Diario de Jerez.

Este medio ha adelantado a primeras horas de esta mañana que el Supremo ha emitido un nuevo auto donde archiva definitivamente la causa por los contratos que el Ayuntamiento de Jerez firmó con empresas vinculadas a la trama Gürtel para la promoción de la ciudad en la edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2004. El pronunciamiento judicial confirma uno anterior donde ya descartaba reabrir la causa contra la ex regidora, tal y como pedía la Fiscalía y unas asociaciones de abogados vinculadas al PSOE.

García-Pelayo le reprochó a los denunciantes que en el procedimiento hayan seguido una “estrategia de dilación brutal”. Así, incidió en los “17 años” que ha durado este caso “sin que nunca haya sido imputada, ni sentada en un banquillo, aunque el PSOE me haya condenado continuamente”.

Del auto que ha trascendido hoy, la diputada en Cortes señaló: “El Supremo vuelve a decir que ha quedado demostrado que yo no tenía constancia de las irregularidades de estos contratos. Pero se me ha machacado durante 17 años por esto”.

Acto seguido, García-Pelayo aseguró que en este largo procedimiento siempre ha tenido “la conciencia muy tranquila”. “He tenido un apoyo tremendo de mis compañeros y de gente de la calle; lo he comprobado cada vez que gané elecciones y cuando tuve una mayoría absoluta en Jerez”, agregó.

Por ello, señaló que, tras reiterarse que “no había cometido todas las acusaciones que me hacían, se ha demostrado que todo esto era una evidente manipulación política e interesada”.