El Gobierno de Jerez revisará el arbolado de los colegios y parques públicos

El Gobierno de Jerez reforzará la revisión del diagnóstico del arbolado de centros educativos y parques públicos de la ciudad con una nueva programación y coordinación de trabajo realizada la pasada semana, al efecto de prevenir incidencias en el caso de árboles que presenten riesgos, según los informes técnicos, de causar daños en caso de posibles inclemencias climatológicas.

De esta manera, la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos y Medio Ambiente, que dirige Jaime Espinar, en coordinación con la concesionaria de Parques y Jardines está trazando las líneas maestras de esta línea de trabajo, que se empezará a ejecutar en septiembre en el ámbito escolar y la última semana de agosto en cuanto a los parques públicos, y que complementará las labores ordinarias en este sentido que se realizan durante el año por parte de la propia delegación y la concesionaria.

Jaime Espinar ha destacado "la importancia de trabajar desde la prevención para un mantenimiento adecuado de la masa arbórea de Jerez. Debido a la sequía es necesario reforzar este tipo de actuaciones aunque, evidentemente el riesgo ‘0’ no existe, trabajamos para minimizarlo. Ha habido mucho ‘arboricidio’ en los dos últimos mandatos municipales del Gobierno socialista, denunciado así por distintos colectivos, y nuestra manera de gestionar es precisamente trabajar desde la prevención, por lo que hemos puesto el acento en la mayor coordinación posible al respecto con el objetivo de sanar los árboles que presenten daños antes de que no haya remedio y no se puedan recuperar””.

Desde la colaboración igualmente de la delegación municipal de Educación, una vez reabran los centros educativos, se iniciarán las visitas técnicas para, en común con los equipos directivos de los centros, realizar el diagnóstico del estado de su arbolado. Y, desde finales de agosto, se hará lo propio en los distintos parques públicos de la ciudad.