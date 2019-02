Guerra en el Ayuntamiento por la funcionarización

El proceso de funcionarización iniciado por el gobierno local ha provocado satisfacción en una parte de la plantilla municipal pero también preocupación entre otros muchos empleados del Ayuntamiento de Jerez. A la espera de que el procedimiento culmine, lo cierto es que algunos sindicatos y el gobierno local han comenzado una guerra de la que, de momento, se desconoce el ganador si es que lo hubiese. Eso sí, el cruce de comunicados a la plantilla está siendo constante en ambas direcciones en los últimos días.

La explicación del gobierno

Precisamente fruto de estos enfrentamientos, la semana pasada el ejecutivo socialista envió un escrito a los trabajadores del Ayuntamiento. En dicho documento se informaba de que la ATMJ, la CGT y un empleado municipal habían presentado un recurso de reposición impugnando el proceso de funcionarización y solicitando su suspensión. “Los escritos de la ATMJ y de la CGT son idénticos, palabra por palabra, tal como ya ocurrió con la demanda contra la subida de sueldo de toda la plantilla que presentó la ATMJ y la CGT y que, ante la indignación de la plantilla, se vieron obligados a retirar”, apuntaban, añadiendo que el del empleado municipal “es prácticamente idéntico, con muy pequeñas variaciones”.

Asimismo, se recogía que “cuando un sindicato actúa en perjuicio de parte de los trabajadores municipales, sin beneficio alguno para el resto de la plantilla, habrá que preguntarse qué motivos le mueve y de qué tipo son los intereses que persigue”. “Sabéis bien que por primera vez un gobierno municipal ha trabajado para dar la oportunidad de ser funcionario al personal laboral fijo, que ya superó en su día un concurso-oposición”, recordaba el gobierno en la carta remitida a los trabajadores.

En este sentido, desde el gobierno municipal se ha asegurado que se ha tramitado un expediente administrativo “cumpliendo con la normativa y sin ningún tipo de discriminaciones ni arbitrariedades. Se han elaborado y repartido los temas trasversales y realizado cursos de formación. Todo ello para facilitar al máximo el proceso de funcionarización y de promoción interna que va a beneficiar a unos doscientos trabajadores municipales”.

A juicio del ejecutivo socialista, “es rotundamente falso que el proceso de funcionarización y promoción interna perjudique al colectivo de laborales indefinidos”. “No hay ninguna razón real y objetiva para que estos dos sindicatos vayan diciendo este argumento, sólo el de la estrategia del miedo para intentar conseguir que este colectivo se oponga a que sus compañeros laborales fijos y funcionarios se beneficien del proceso”, ha recalcado el gobierno. En definitiva, “dividir a la plantilla ante un proceso que en el resto de Administraciones Públicas que lo han abordado ha sido acogido por todos de forma muy positiva”. “Insistimos que la ATMJ y la CGT deberán explicaos los intereses que tienen en que este proceso no salga en la actual legislatura, a costa de perjudicar a compañeros”, ha señalado.

Ante estas circunstancias el gobierno local ha agradecido la “colaboración constructiva de CCOO y UGT” y ha animado “a quienes voluntariamente habéis decidido aprovechar esta oportunidad, a seguir para adelante porque este proceso no se va a parar, tened la tranquilidad de que seguiremos trabajando hasta su culminación, según el calendario establecido”.

“Llevamos toda la legislatura sorteando las piedras que algunos sindicatos y también algún partido político nos vienen poniendo, sin que hayan conseguido pararnos en nuestro objetivo de regularizar la gestión de personal y ofrecer a la plantilla la posibilidad de estabilidad laboral y de promoción de la carrera profesional”, ha recordado el gobierno. Por último, en el escrito se hace referencia a que “los tiempos de despidos, inestabilidad laboral y reducción de derechos laborales fueron propios de otro gobierno y acabaron en junio de 2015. Este gobierno municipal apuesta por la seguridad y estabilidad de la plantilla municipal y, para ello, nada mejor que facilitar los mecanismos para que quien quiera pueda optar a ser funcionario”.

Las críticas de los sindicatos

A pesar de las explicaciones del gobierno local, la Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez (ATMJ) ha asegurado, en un comunicado interno enviado a la plantilla, que el proceso de funcionarización “iniciado con tantos defectos se podría declarar nulo en cualquier momento por cualquier gobierno actual o posterior”. Asimismo y tras las acusaciones del gobierno han aclarado que “la ATMJ nunca se ha opuesto al proceso de funcionarización del personal laboral fijo”. Por ello, han explicado que “un proceso que debe ofrecer todas las garantías y evidentemente, estar consensuado con la mayoría de la representación de los trabajadores. Lamentablemente esto no ha ocurrido”.

A juicio de la ATMJ, el ejecutivo local “no negocia sino impone, como viene siendo habitual en todas las mesas de negociación celebradas hasta fecha de hoy”. En este sentido, han detallado que la ATMJ ha dicho “por activa y por pasiva al gobierno que el expediente que ha sometido a la aprobación de la junta de gobierno local presenta numerosas e importantes irregularidades que pueden ser objeto de impugnación: ausencia de modificación de la plantilla, falta de asignación presupuestaria, falta de motivación en la elección del personal laboral fijo, etc.”. Pese a ello, el ejecutivo de Mamen Sánchez las ha “ignorado” y no ha procedido “a la subsanación de tales deficiencias”.

Así las cosas, la ATMJ ha lamenta “la demagogia” del gobierno en sus comunicados. “Resulta curioso que cualquier acción que la ATMJ inicia contra decisiones del gobierno, éste pretenda echarnos a la plantilla encima con mensajes malintencionados”, ha lamentado el sindicato.

También la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha remitido un comunicado a la plantilla en el que recuerda que “desde el principio ha defendido el proceso de funcionarización, entre otras cosas porque es bueno para el propio Ayuntamiento. En ese sentido hemos presentado en mesa general de negociación, propuestas basadas en nuestra experiencia en otros ayuntamientos de la provincia que el gobierno municipal no ha tenido a bien aceptar”. “Pensamos que se ha hecho a la carrera, a última hora para poder vender electoralmente un logro ‘histórico’, confuso en su planteamiento al incluir la promoción interna de funcionarios y para favorecer a sindicatos afines”, han añadido.

La central sindical también ha acusado al ejecutivo socialista de tener mala memoria cuando afirma que la “reducción de derechos laborales fueron propios de otro gobierno”. “Evidentemente podemos citar innumerables ejemplos de recortes durante su mandato, sin ir más lejos el último sería la reducción sufrida en gastos de personal en el presupuesto prorrogado 2019”, han señalado.

Sobre inestabilidad de la plantilla, “según dice ya superada, no hay más que recordarle el planteamiento que hicieron el año pasado con el asunto del ‘8%’ y convertir al personal laboral en funcionarios interinos que tenía toda la pinta de un ERE encubierto y la aprobación en junta de gobierno local de la cláusula de estabilidad que ellos mismos decidieron no aplicar”. Por todo ello, CSIF hace hincapié e que recurrir un procedimiento “y en este caso concreto uno mal planteado, no da el derecho a ‘criminalizar’ a ningún sindicato”.

También el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha informado a la plantilla municipal, a través de un escrito, que “tal y como denunciábamos en su día, este equipo de gobierno no hacía justicia con los funcionarios que tantos años llevan en el Consistorio. Tanto en la promoción interna como en el concurso de méritos, figura ésta última donde las plazas ofertadas hasta la fecha han sido a todas luces insuficientes para la cantidad de funcionarios que podían presentarse a las mismas y que no han podido obtener una plaza en dicha convocatoria. El concurso de méritos llevado a cabo por este equipo de gobierno y los funcionarios que se han podido beneficiar ha sido nimio en relación con los puestos convocados y número de funcionarios”.

Entre otros asuntos, el SAF ha recalcado también que “nada más hay que fijarse en los funcionarios que componen la plantilla municipal, para darse cuenta del tiempo que les queda a muchos para alcanzar la edad legal de jubilación. El haber ofertado todas o casi todas las plazas por el procedimiento del concurso de méritos hubiese sido lo lógico, lo razonable, lo deseable y lo justo, junto con la promoción vertical. Una promoción horizontal y vertical para funcionarios, independientemente de la funcionarización”.

Por último, han dejado claro que esta sección sindical “no está de acuerdo en la forma en que este equipo de gobierno ha planteado esta ‘Promoción cruzada’, puesto que entendemos que se ignora a un buen número de funcionarios”. Además, “no se les hace justicia ni se les reconocen los méritos contraídos en este Consistorio durante tantos años”. Por todo ello, “nos reservamos las acciones que podamos emprender y, ni qué decir tiene que, seguiremos luchando para que a este colectivo se le reconozca de una vez por todas, lo que es de justicia. Una justicia que brilla por su ausencia con todos los gobiernos que ha tenido este Consistorio desde el inicio de la democracia”.