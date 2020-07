El sábado al mediodía J.C., uno de los presuntos autores del homicidio de una mujer de 39 años en Jerez, comía un plato de pescado frito en un bar de San Benito. "¿Todo eso te vas a comer?", le preguntó un vecino. "Lo voy a intentar", respondió J.C. Nadie se podía imaginar que horas después J.C fuera detenido tras encontrarse a una mujer muerta en un contenedor de basura de la calle Cepa.

Fuentes de Subdelegación del Gobierno en la provincia han confirmado que la Policía ha procedido a la detención de dos personas en torno a las cinco y cuarto de esta madrugada por su presunta vinculación con un delito de homicidio. Algunas fuentes han apuntado que el cuerpo sin vida de la mujer ha aparecido envuelto en unas cortinas en el interior del contenedor de basura y que, incluso, hay testigos de que vieron a uno de los detenidos, vecino de la zona, de madrugada arrojando el cuerpo al contenedor.

Minutos antes de las tres de la tarde uno de los detenidos, que los vecinos identificaron como J.C., salió de uno de los coches de la Policía que había aparcado en la calle Cepa para dirigirse a su domicilio junto al juez y la zona quedó acordonada.

El sentir en el barrio es de total indignación y asombro por lo ocurrido. J.C. "es vecino de toda la vida del barrio, lo conocemos desde pequeño". Y aunque reconocen que "siempre hay un garbanzo negro", no se podían imaginar que, presuntamente, haya sido autor de un homicidio.

"Yo me he enterado cuando he ido a la panadería. Me habían dicho que había una mujer en un contenedor, pero yo no la conozco. No sé quién es ella", declara un vecino de San Benito, quien añade que "esto es muy malo. Estamos pasando la gorda en San Benito para que además tengamos esto. Ese niño se ha criado aquí, y sus padres también".

"A mí me lo ha dicho mi hermana, que J.C. había matado a una muchacha, al parecer esa una mujer que andaba por aquí pero no era del barrio. Me he tenido que tomar una pastilla porque me he puesto muy nerviosa. ¿Por qué? Porque me pongo muy nerviosa sabiendo que he tenido al lado un presunto asesino. Además, mis nietos viven ahí, mis sobrinos viven ahí, y mi hermano al lado. Te pones en lo peor, pensar que hubiera cogido a una de mis niñas o de mis niños...", cuenta una mujer ante el amplio dispositivo policial en la zona.

"Él ha estado mucho tiempo preso y hará ¿más de un año? No sé, que salió. Y eso -en referencia a su casa- era un trajín de gente...", añade la señora. "Yo digo presunto porque hay que decirlo... pero que tiene muchos antecedentes... Su madre sin embargo era una maravillosa persona, un encanto. Su tía buenísima. Pero él... Mientras estuvo preso se le metieron ocupas, pero como es tan malo, cuando salió de la cárcel se fueron los ocupas, recuperó pronto su casa. ¡Tú te imaginas! Qué miedo", declara la jerezana.

Otra vecina se acerca a las proximidades del domicilio de J.C., y se une a la conversación. "Me he quedado impactada, la verdad. Llevo diez años viviendo aquí y hasta los vellos de punta. Me he quedado helá. Vamos, que mis niñas no salen solas ahora, qué miedo".