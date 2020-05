Los hoteles de Jerez esperan que las advertencias francesas no contagien al turista alemán y británico

El pasado domingo, Élisabeth Borne, ministra de la Transición Ecológica e Inclusión del Gobierno francés, recomendaba a sus compatriotas no viajar a España este verano debido a las decisiones “contradictorias” del Ejecutivo de Pedro Sánchez para compatibilizar la actividad turística y la contención de la pandemia.

Ante esta sugerencia, este medio se ha preguntado: ¿Qué repercusión puede tener en el sector turístico jerezano si, finalmente, los franceses deciden acatarla?.

Con las cifras en la mano, los turistas franceses suponen apenas un 4,4% de los clientes de los establecimientos hoteleros de la ciudad en los meses de verano —el porcentaje asciende a un 13,3% si solo se contabilizan los visitantes extranjeros—. Estos datos son del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos en su estudio de coyuntura turística hotelera correspondientes a 2018, los últimos pormenorizados por países de procedencia. Es más, el aeropuerto jerezano lleva años sin tener una conexión regular con alguna ciudad francesa.

Ahora bien, hay temor en el sector de que este tipo de mensajes pueda repercutir no ya en Francia sino en los mercados más importantes del turismo jerezano fuera de España: Alemania y Gran Bretaña. Así lo apunta Stefan de Clerck, consejero delegado del grupo de hoteles Hace (entre los que se encuentra el hotel Jerez) y presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Cádiz, quien alerta del posible riesgo de un efecto “contagio” al ofrecer una “imagen negativa y de inseguridad de España en el exterior”.

De Clerck señala al respecto: “El Gobierno español tiene que incentivar la apertura del país y trasladar los mensajes positivos para la vuelta de turistas”. “Decretar ahora una medida como la de obligar a una cuarentena de 15 días a los que vienen del extranjero llega con un mes de retraso. Ahora, hay que hacer más controles en los aeropuertos y fomentar los test rápidos para mostrar una imagen de país seguro”, añade.

Acto seguido, comenta: “El turismo francés no es el más importante en Jerez y la provincia, pero sí es vital mantener la buena relación con Centroeuropa, nuestro gran mercado”. Eso sí, censura declaraciones realizadas en los últimos días por algunos ministros españoles que criticaban la importancia del peso turístico en la economía nacional. “No se puede permitir que varios ministros hablen mal del turismo, cuando es uno de los sectores más importantes del país. Si logramos levantar el turismo, podremos levantar la economía”, sentencia.

Antonio Mariscal, del Club Turístico Destino Jerez, por su parte, interpreta estas advertencias del Gobierno francés dentro de un contexto donde cada país está pidiendo a sus residentes que apuesten por el turismo nacional en lugar de viajar fuera de sus respectivas fronteras. “Francia está en el top 3 del mercado turístico y, al igual que el resto de países, va a sufrir una caída de visitas, de ahí que esté haciendo un llamamiento a los franceses para que hagan turismo nacional y no vayan a países competidores como España”, razona el responsable de esta entidad.

Además, entiende que hay que tener en cuenta que las touroperadoras francesas no tienen unos intereses económicos tan grandes como gigantes del sector alemanes como es el caso de Tui o Der Touristik. Ahora bien, también incide en la necesidad de que se refuercen los mensajes del Gobierno al exterior para “dar seguridad” al visitante.

Precisamente, este lunes el operador alemán Tui emitía un comunicado donde agradeció el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de poner fecha a la finalización de las restricciones de los viajes desde el extranjero y del cumplimiento de una cuarentena de 15 días para los visitantes para el mes de julio. Tui, de hecho, ya comercializa vuelos desde Alemania a Jerez para mediados del próximo mes, aunque aún se prevé para entonces que se mantengan las restricciones de movimientos. Eso sí, las declaraciones de responsables del Gobierno español han continuado este lunes insistiendo en la reactivación del turismo internacional a partir de julio.

El turista francés es el tercero, tras el alemán y el británico, en número en hospedarse en los hoteles de Jerez durante todo el año (unos 13.000 visitantes anuales, un 10,7% del total de los turistas extranjeros contabilizados en 2018). No obstante, el grueso de visitantes se produce en los meses de febrero, abril, mayo y septiembre, según la encuesta de coyuntura hotelera que mensualmente realiza el INE. No obstante, hay que tener en cuenta que en los meses estivales dos de cada tres turistas que eligen Jerez para alojarse en un establecimiento hotelero son españoles.

En cuanto al aeropuerto jerezano, apenas pasaron el año pasado 1.234 pasajeros procedentes de alguna ciudad francesa —en 2017 el total de viajeros no alcanzó ni siquiera los 200—. Las conexiones entre la terminal jerezana y aeródromos galos se han limitado a vuelos chárter en momentos puntuales del año y vinculados a eventos en la provincia.

Mientras tanto, los hoteles continúan preparándose para poder retomar la actividad. Aunque estos establecimientos tienen autorización para abrir muchos no lo han hecho aún ya que no cuentan con reservas de clientes. De hecho, el sector espera retomar su actividad una vez se permitan los desplazamientos interprovinciales a mediados de junio. “No se puede hablar de fechas mientras no esté garantizada la movilidad”, comenta De Clerck.