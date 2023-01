Los letrados de Justicia de Jerez, en huelga indefinida

En torno a un 50% de los letrados de justicia de Jerez están secundando la primera jornada de huelga indefinida convocada a nivel nacional por la Unión Progresista de Letrados de Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, según apuntaron fuentes de estas asociaciones. Esta movilización está provocando que durante la jornada de este martes se hayan suspendido juicios y citaciones en algunos juzgados, así como la ausencia de otros trámites que corren a cargo de estos altos funcionarios de la administración de justicia.

Este paro indefinido viene precedido de varios paros de 24 horas realizados durante el mes de diciembre ante el incumplimiento de los compromisos de mejoras laborales adquiridos por el Ministerio de Justicia con este colectivo de empleados. Las tres asociaciones exigen al Gobierno que se introduzca una enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa para que “las retribuciones del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo”, según exponían en un comunicado conjunto dado a conocer este lunes. En este sentido, se demanda de una mejora salarial equivalente al aumento de la carga de trabajo que sufrieron hace años sin que entonces se les compensara

Fuentes de las asociaciones convocantes explicaron a este medio que el seguimiento es aún mayor dado que se computan también los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Justicia. En el caso de Jerez, en torno a una cuarta parte están funcionando durante la jornada de este martes ya que se han fijado como servicios esenciales. No obstante, las asociaciones inciden en el impacto que la huelga está teniendo en la jurisdicción social y civil, que actualmente cuentan con una elevada carga de trabajo.

Las movilizaciones se han centrado en este primer día en Madrid donde hay convocada una manifestación a partir de la una de la tarde que partirá de la plaza del Callao y que concluirá frente al Ministerio de Justicia. Tal y como apuntan los convocantes, en estas últimas semanas no solo no ha habido algún tipo de acercamiento entre las partes sino que han exigido el cese del secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, quien calificó la huelga de “política” y la tachó de no tener “finalidad profesional alguna" y de hacerse "contra el pueblo". Frente a esto, las asociaciones convocantes, han advertido de que, "si el Ministerio de Justicia quiere que la solución con este conflicto colectivo se alcance en algún momento, ello comportará indefectiblemente la necesidad de cesar al secretario de Estado".

Los representantes de los letrados de justicia inciden en que su trabajo es “imprescindible” en los órganos judiciales por lo que su ausencia puede provocar “enormes perjuicios”. Asimismo, recuerdan que este cuerpo asumió en 2009 una serie de funciones “no retribuidas” que “contribuye decisivamente al funcionamiento de la justicia, la ejecución de las resoluciones y, en definitiva, a la tutela de derechos y al mejor funcionamiento de la economía del Estado”. Así, insisten en que los letrados sufren una “discriminación” en sus retribuciones respecto a otros cuerpos judiciales que dependen del Ministerio de Justicia.