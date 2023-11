Huelga de las monitoras de educación especial en Jerez: "Isabel es insustituible. Es el ángel de la guarda de nuestros niños"

Un grupo de madres de alumnos con necesidades especiales se han unido para dar voz a sus hijos y poner en valor el importante trabajo del colectivo de profesionales de PTIS (Personal Técnico de Integración Social). El colectivo inició el martes, 21 de noviembre, una huelga indefinida contra la precariedad de sus empleos atendiendo al alumnado NEAE (Necesidades Educativas Especiales de Apoyo Educativo).

"En primer lugar queremos definir lo que significa una PTIS para un niño con necesidades especiales, ya que habitualmente se las asocia indebidamente a un 'simple' cambio de pañal. La figura del PTIS está creada para encargarse de la inclusión de los niños con necesidades especiales tanto en su aula como en su colegio. El/la PTIS acompaña a los niños en todo momento, cuida de ellos aportándoles una supervisión especializada y un gran cariño", subrayan las familias.

"Les ayuda en su alimentación, en su higiene personal y el uso del WC, en su autonomía, les brinda no sólo apoyo curricular sino el más importante apoyo emocional, y les garantiza muchísimos otros derechos que, sin su presencia, se ven vulnerados", detallan estas madres.

"A cambio, tanto Isabel (nuestra PTIS) como todos sus compañeros y compañeras, reciben retrasos en sus pagos, recortes salariales, impago de subidas salariales y vacaciones, contratos inestables y precarios..., por parte de la empresa privada a la que tiene contratada la Junta de Andalucía para ofrecer unos servicios de los que solo ella es responsable. Por este motivo todos ellos, han tenido que marcharse, dejando un pedacito de sí mismos en cada una de sus aulas, todas ellas llenas de estrellas. Si nos preguntáis a nosotros, las madres y padres de niños con necesidades especiales, os diremos que las PTIS son los ángeles de la guarda de nuestros peques", remarcan las familias.

Los niños del 'Aula de las Estrellas'

Isabel, la monitora del 'Aula de las Estrellas' del colegio La Unión atiende a cinco niños con TEA en el centro y sus madres, han querido describir la realidad de cada uno de ellos, una realidad que es más inclusiva cuando Isabel está con ellos.

Olimpia tiene 5 años y es gran dependiente y tiene continuas conductas autolesivas y de huida: "Es especialista en desaparecer e Isabel (su PTIS) especialista en no perderla de vista. Olimpia es un alma libre, ella decide cuándo toca sentarse, ir al patio, hacer relajación o tareas. Isabel la acompaña en las negociables y también en los enfados de las innegociables. Se altera cuando hay ruidos, cuando no puede predecir lo que va a ocurrir o cuando no puede expresar lo que necesita (lo cual es casi siempre porque, por el momento, no es capaz de hablar ni comunicarse mediante imágenes) pero ahí está Isabel para calmarla cuando va a aparecer alguna autolesión ocasionada por el estrés que sufre".

Dylan, de 5 años, por el momento, es también no verbal: "Se pone muy nervioso con los ruidos fuertes y los gritos y es en esos momentos son donde aparece Isabel para llevarlo a dar un paseo relajadamente por el patio. Para cuando se pone nervioso, Dylan ha desarrollado el superpoder de encontrar el escondite secreto perfecto en su cueva mágica, que él mismo ha construido con una mantita que cubre su cabeza, donde se siente tranquilo. Cuando le falta esa cueva mágica, su segundo escondite mágico es bajo las piernas de Isabel, quien sabe que le cuida, protege y entiende desde que tenía 3 añitos, siempre capaz de eliminar todos aquellos estímulos con los que le es tan difícil convivir".

José Luis, de 8 años es un maravilloso cantante que deleita cada mañana a los demás entonando la canción de las faltas o retrasos del día: "Cuando José Luis se ríe, se ríe toda la habitación y también cuando llora es capaz de transmitir sus sentimientos a todo el que le acompaña. José Luis encuentra un gran desafío en la alimentación y necesita una supervisión y ayuda especializadas que sólo Isabel puede brindarle, garantizando así que pueda alimentarse de la mejor manera posible".

Diego, de 6 años, por el momento, también es no verbal: "Es muy sensible a todos los sonidos fuertes, gritos, ruidos, etc. Le provocan mucho estrés y nadie sabe calmarle como Isabel, que ya es tan experta como Diego en las escapaditas relajantes al patio. Además de un gran escalador, él es un niño muy activo, siempre corriendo de un lado a otro. Como para los demás, ella es su ángel de la guarda, pendiente todos los días de que no le pase nada".

A Diego S. le cuesta mucho permanecer sentado: "Pero Isabel se encarga de vigilarle, cuidarle y realizar actividades con él mientras su maestra tiene que trabajar con otro de sus compañeros. Diego es un gran fan de las distintas sensaciones, disfrutando de quitarse sus zapatos y poner sus piececitos descalzos en el suelo. Escala con la misma facilidad que su tocayo y los muebles de la clase (y, como siempre, su PTIS) pueden dar fe de ello. Como los demás, necesita atención y vigilancia continua".

"Como madres y padres valoramos enormemente la labor que realizan estos profesionales con nuestros hijos y apoyamos enérgicamente su movilización a pesar de que vemos cómo esto repercute en nuestros hijos", declaran las familias en su carta.

Ante la falta de Isabel en el centro, "algunos ha tenido que ausentarse ya estas jornadas de huelga, debido a que no están atendidos como necesitan aun tratando el colegio de poner a su disposición todos los recursos posibles. Pero Isabel es insustituible".

"Además nos trasladan que las faltas son injustificadas y que serán motivo para aplicar el protocolo de absentismo, con lo que implica enviar estos días a nuestros niños al colegio sin su pilar fundamental. En definitiva, los PTIS, las familias y nuestros niños, necesitamos ser escuchados. Necesitamos unas condiciones laborales dignas para las PTIS y que se respeten los derechos y necesidades de todos los niños", remarcan las familias.