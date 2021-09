La gran familia de la gastronomía y el vino de la provincia

Las Fiestas de la Vendimia, que se celebran en estos días en Jerez, son un buen termómetro para medir el renovado interés por los vinos de Jerez y el alto grado de implicación de la hostelería y la restauración de la provincia en la divulgación y promoción de estos vinos únicos y otros como los de la Tierra de Cádiz, cada vez más demandados.

El jerez es un vino gastronómico, y así lo demuestran bares, restaurantes y tiendas especializadas en su día a día, labor que reconocen los Premios Solera, instaurados en 2016 por la revista digital Cosasdecomé y el Consejo Regulador, con el apoyo de la Diputación de Cádiz y Grupo Joly -empresa editora de Diario de Jerez, Diario de Cádiz y Europa Sur-, para destacar aspectos de la gastronomía relacionados con el vino.

La organización del certamen ha dado a conocer este lunes los ganadores de la segunda edición durante el acto de entrega de los premios y diplomas a los tres primeros clasificados en las categorías de mejor carta de vinos, mejor bar o taberna de vinos, mejor tienda de vinos, así como al personaje del año del mundo del vino, distinción que ha recaído en Beltrán Domecq, ex presidente del Consejo Regulador, quien ha agradecido su designación, que ha calificado de "auténtico honor". "Da gusto hablar del vino de Jerez, porque es el mejor vino del mundo y el más antiguo, pero no lo sabemos", ha señalado durante la entrega, no sin animar a los presentes a beber jerez, que "es un vino que va a seguir ahí y va a seguir subiendo".

Estos son los premiados de la segunda edición:

Premio Solera personaje del año del mundo del vino

Beltrán Domecq Williams

Premio Solera mejor tienda de vinos

Licores Corredera (Jerez) Magerit (Cádiz) Baco Vinos (Cádiz)

Premio solera Mejor taberna o bar de vinos

Taberna Er Guerrita (Sanlúcar de Barrameda) Taberna La Manzanilla (Cádiz) Tabanco Plateros (Jerez)

Premio Solera mejor carta de vinos

Restaurante El Faro de El Puerto (El Puerto de Santa María) Restaurante La Carboná (Jerez) Ex aequo Restaurante El Faro (Cádiz) y restaurante Mantúa (Jerez)

El periodista gastronómico y editor de Cosasdecomé, Pepe Monforte, el presidente del Consejo Regulador, César Saldaña, y el director de Diario de Jerez, Rafael Navas, se han hecho eco durante el acto del buen momento que viven los vinos de Jerez gracias, entre otros, al impulso de la gastronomía. El acto ha contado igualmente con la presencia de Antonio María de Ceballos, presidente de la patronal hostelera, Horeca, y la diputada delegada en Innovación, Municipios Inteligentes y Transformación en la Diputación de Cádiz, Isabel Gallardo.

"La gastronomía es un conjunto de sensaciones, de vivencias en la que las sumas son un valor de gran importancia. No se trata únicamente de comer, sino de sentir y conjugar este verbo con los vinos es uno de los placeras más grandes de esto de comé y de bebé", ha manifestado Monforte, quien ha destacado igualmente el prestigio que aportan a estos premios los expertos que han formado parte del jurado de esta segunda edición. La revista Cosas de Comé dará a conocer en las próximas semanas los diez mejores establecimientos según las votaciones del jurado en cada una de las modalidades que participan en el concurso.

Rafael Navas ha destacado la evolución positiva de la gastronomía de la provincia pese a la pandemia, fruto de "lo que se ha sembrado y muchos de los que estáis aquí habéis creado escuela", al tiempo que ha subrayado la apuesta de los medios de comunicación por la información gastronómica, en pleno auge, como los vinos de Jerez.

En representación del sector hostelero de la provincia, Antonio de María Ceballos ha significado que "el vino es un segundo negocio para la restauración" y ha agradecido la labor del Consejo Regulador, que "hace bandera de este producto que es un tesoro". "Si el vino que se consagra se convierte en sangre de Cristo, el Vaticano del vino está en Jerez", ha proseguido De María.

El presidente del Consejo Regulador ha agradecido el apoyo de los hosteleros como de los medios de comunicación al vino de Jerez, que viven un "auténtico boom". "Todos tenemos algo que ver en el auge de estos vinos, que durante mucho tiempo hemos visto como si fuéramos extranjeros, y en el que ahora vemos los resultados del trabajo realizado en un cambio que no se produce de la noche a la mañana".