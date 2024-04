Incendio en un local de copas de la avenida Lola Flores de Jerez

Los bomberos han tenido que actuar en un local del centro comercial de la avenida Lola Flores. Según informa el Consorcio provincial, el fuego se produjo en uno de los locales de copas del interior de la zona comercial, un inmueble de dos plantas y ahora sin uso.

No ha habido daños personales ni tampoco en otros negocios cercanos. Asimismo, y aunque el local ahora no tenía actividad los bomberos se lo encontraron abierto al llegar tras la alarma de incendio.

🔴 #Incendio en #local de copas en #centrocomercial detrás de Avda. Lola Flores. Se trata de un inmueble de dos platas, cerrado y sin uso. Tenía dos plantas y estaba en un espacio sin negocios cercanos. Abierto cuando llega #Bomberos. Sin daños personales. pic.twitter.com/qJtDDXnbQ8 — Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (@BomberosCbpc) April 15, 2024

Precisamente esta zona ha sido objeto de denuncias vecinales en multitud de ocasiones. El pasado mes de febrero, vecinos y comerciantes de la avenida Lola Flores criticaron de manera conjunta la situación que les toca vivir cada fin de semana entre las calles Nápoles y Milán, justo detrás del edificio Artesanía.

Según denunciaron, con la llegada del fin de semana, muchos jóvenes, "la mayoría son menores de edad", aseguran, se concentran en horario nocturno en dicha zona, que coincide con los aparcamientos de unas naves industriales colindantes, "para hacer botellón".

Los vecinos lamentan que "no hay un fin de semana en el que no haya jaleo, a veces una pelea, otros gritos, por no hablar de la suciedad que dejan", e incluso aseguran que "en más de una ocasión han roto cristales de vehículos aparcados en esa zona o los han abollado".