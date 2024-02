Comerciantes y vecinos de la Avenida Lola Flores denuncian botellones de menores cada fin de semana

Vecinos y comerciantes de la Avenida Lola Flores han denunciado de manera conjunta la situación que les toca vivir cada fin de semana entre las calles Nápoles y Milán, justo detrás del edificio Artesanía.

Según denuncian, con la llegada del fin de semana, muchos jóvenes, "la mayoría son menores de edad", aseguran, se concentran en horario nocturno en dicha zona, que coincide con los aparcamientos de unas naves industriales colindantes, "para hacer botellón".

Los vecinos lamentan que "no hay un fin de semana en el que no haya jaleo, a veces una pelea, otros gritos, por no hablar de la suciedad que dejan", e incluso aseguran que "en más de una ocasión han roto cristales de vehículos aparcados en esa zona o los han abollado".

Es más, en muchas ocasiones, "cuando se ha llamado a la Policía para intervenir, salen corriendo hacia otras partes de la Avenida Lola Flores a altas horas de la madrugada, sobre todo en los parques Iguazú y Nicaragua, que hace imposible el descanso porque todos sin gritos como si fuese aquello una feria", comenta José Antonio Asencio, presidente de la AAVV Chapín Norte.

El pasado fin de semana la situación, "según apuntan algunos comerciantes de la zona", llegó al límite pues durante la noche llegaron a robar incluso dos patinetes eléctricos que los empleados de uno de los locales de la Avenida Lola Flores guardaban en un local de almacenaje que tienen allí mismo.

Los vecinos han pedido al Ayuntamiento "una solución" al asunto, ya que según reconocen "es un tema que se arrastra desde hace tiempo, pero no se acaba de arreglar". Además, la propia Asociación de Vecinos Chapín Norte ha pedido a Urbanismo, concretamente a Disciplina urbanística, "a algunos de los negocios que hay por allí" y que al parecer frecuentan estos jóvenes "que son menores de edad".

Del mismo modo, desde esta misma asociación ha denunciado también la situación que se vive "los domingos por la noche" en un local de ocio de la calle Amberes, "porque son las dos o tres de la mañana y no respetan el descanso". Asimismo, aseguran que "dicho local está en un sótano y algún día va a ocurrir una desgracia".