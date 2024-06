El pintor Jaime Pandelet inaugura en Jerez 'Cuando la pintura es sólo pintura'

El espacio cultural de Diario de Jerez 'ArteaDiario' albergará este viernes, 14 de junio, a las 20 horas, la inauguración de la exposición 'Cuando la pintura es sólo pintura' de Jaime Pandelet. La muestra se podrá visitar hasta el 26 de julio, de lunes a viernes, de 18,30 a 20,30 horas,

"Exponer en ArteaDiario es una ocasión que no quería perder. Es la segunda vez que muestro mi obra allí y para mí es muy ilusionante. Llevaba ya bastante tiempo sin pintar por cuestiones laborales y retomarlo ha sido recuperar sensaciones perdidas", apunta el pintor sevillano.

La exposición está protagonizada por una temática muy ecléctica, "hay de todo -añade- pero más enfocado a Jerez. Siguiendo mi línea de trabajo, he escogido lugares un tanto peculiares de la ciudad, pero no significativos, son espacios poco destacados, pero llenos de estética y cierta añoranza. Sitios que me agrada pintar porque no son relevantes y a mí me gusta fijarme en esas cosas".

"Esta es la pintura de Jaime Pandelet, la que describe, la que narra, la que relata, la que cuenta una realidad cercana, sin ambages, con posiciones claras y con desarrollos acertados con el único objetivo de crear sin condiciones. El pintor sevillano es pintor de acción, el que pinta por necesidad porque quiere dejar constancia de un interés artístico que satisfaga. Su pintura centra los postulados de la tradición figurativa, la que deja el testimonio fiel de una representación cuidada en todos los extremos, la que ilustra lo real, la que impone toda la máxima potestad del arte por el arte", asegura el crítico de arte y comisario de la sala, Bernardo Palomo.

"En esta exposición -describe Palomo- se realiza un recorrido por lo inmediato, por lo que se encuentra a la mano, por los edificios y sus entornos, por el limón que amarillea henchido de expresividad, por la esquina de la azotea que suscribe un encuentro de perfiles geométricos, por la farola que suspende la perspectiva callejera... La obra de Jaime Pandelet es un bello canto a esa pintura sencilla que aporta claridad, la que abre perspectivas sin acudir a los excesos de un arte demasiado elitista. Es, en definitiva, la verdad de una creación sin un solo rodeo".

Esta muestra le ha dado un impulso a Pandelet para recuperar tiempo para pintar, "ya que la docencia muchas veces no nos lo permite con facilidad. Pero me he volcado mucho en pintar, era necesario. Ha sido ilusionante y me ha alejado de las tormentas de la educación (ríe) para acercarme a lo que me gusta, que es la pintura".