JereLesGay celebra sus 18 años izando el arcoiris en una ciudad "inclusiva"

Al ritmo de la Satukada Dos Mares y con mucho color recorrió ayer las calles del centro la primera manifestación con carrozas para reivindicar la diversidad. Desde la puerta de Capuchinos hasta La Asunción, unas 300 personas disfrutaron de una jornada de convivencia, en la que la gente joven tomó el protagonismo. "Nos debemos sentir orgullosos de que por primera vez en Jerez haya una manifestación con carroza reivindicativa. Estamos muy ilusionados por la respuesta de la ciudad, agradecidos y con muchas ganas de inundar las calles de colores y de diversidad", declaró ayer Susana Domínguez, presidenta de JereLesGay. "Queremos que la gente disfrute y que entienda que es un acto de visibilidad, de normalizar, de celebrar y reivindicar. Que nos acompañen, que no queremos ser un espectáculo, sino que la gente esté a nuestro lado", subrayó.

La presidenta de JereLesGay remarcó que después de 18 años izando la bandera arcoiris, "hemos conseguido que la gente joven salga con libertad a expresar cómo se siente, lo feliz que es". "Los jóvenes se sienten con libertad y Jerez para ellos es una ciudad inclusiva, diversa, que los respeta y los quiere. Desde el gobierno municipal nos apoyan mucho y cada año crecemos. Este año manifestación con carrozas, el año que viene, a ampliar. Siempre para adelante", dijo Domínguez. Cabe decir que en varios puntos del recorrido, las dos carrozas -que se situaron al final de la manifestación- se quedaron con muy poco acompañamiento.

Desde el Ayuntamiento "apostamos por una programación que siga creciendo cuantitativa y cualitativamente, y que ofrezca espacio a la sensibilización, a la reivindicación, y a la celebración". Así, en un año especialmente significativo por alcanzarse los 18 años de la izada de la bandera arcoiris en el Ayuntamiento, Eduardo Mendicutti participó en el programa aportando "su compromiso y su lucidez" con su pregón.

El autor sanluqueño señaló que "yo llevo muchos años siendo activista en el sentido amplio, colaborando en todo lo que me piden y lo que puedo. Cuando desde Jerelesgay me pidieron que fuera el pregonero, una organización comprometida, que conmemora un aniversario importante, porque los 18 años significan llegar a una primera plenitud, y todas esas circunstancias me convencieron y les dije que estaba encantado de hacerlo".

Mendicutti explicó que "es una acto bonito, emocionante y comprometido también, porque se han hecho muchas cosas, y ellos y ellas desde Jerez han hecho muchas cosas, pero quedan cosas por hacer. Con este pregón quiero felicitarlos por el 18 cumpleaños, y también hacer una invitación a todos los jerezanos y jerezanas a celebrar esta semana, porque una sociedad sana tiene que celebrar un día así". El autor quiso darle protagonismo especialmente "a las personas transexuales, porque este año el foco está puesto en ellos y ellas".

La teniente de alcaldesa de Igualdad, Acción Social y Medio Rural, Carmen Collado, señaló que "con este pregón, y con este pregonero, creo que Jerez da un salto muy importante en este ciclo de actividades que no pretende otra cosa que la reivindicación de una sociedad libre, comprometida y respetuosa con todas las personas".