JereLesGay lamenta que se busque "culpar a las víctimas" en la supuesta agresión homófoba en un restaurante

JereLesGay ha respondido a la asociación Hostelería de Jerez, que criticaba el llamamiento al boicot a un restaurante a través de redes sociales tras una supuesta agresión homófoba. Cabe recordar que fue a mediados de octubre cuando JereLesGay recriminó la actitud del restaurante la Cruz Blanca durante el presunto ataque verbal homófobo vivido en sus instalaciones días atrás por parte de un vigilante de seguridad hacia un grupo de comensales pertenecientes al elenco del 'Gran hotel de las reinas', que estuvo en cartel en el teatro Villamarta.

La dirección del establecimiento esgrimió que la persona "intimidada" fue el vigilante de seguridad y la asociación de hosteleros ha criticado el "daño a la imagen y a la profesionalidad del sector" de lo que considera un "incidente aislado" por una "mala interpretación".

Este viernes, JereLesGay ha vuelto a emitir un comunicado en el que señalan que "en ningún caso la denuncia está orientada al conjunto de la hostelería de Jerez, sector al que respetamos y al que, como parte que somos de la ciudadanía de nuestra ciudad, también visitamos y consumimos. De hecho, en la mayoría de los negocios las realidades diversas sí son claramente aceptadas y bienvenidas, y prueba de ello son los mensajes de apoyo que sí hemos recibido por parte de negocios hosteleros de Jerez desde la publicación de la denuncia".

"Nuestra denuncia está dirigida a un suceso concreto tal como fue especificado: un grupo de personas fueron increpadas e intimidadas en sus instalaciones, actitud exacerbada por ser personas LGTBIQAP+, viéndose forzadas a tener que mostrar su móvil para su revisión en manos de una tercera persona, y que el restaurante se negó en primera instancia a proveer una hoja de reclamaciones, siendo posible solo cuando el grupo de personas agredidas se acercaron a un agente de policía para que dicha hoja de reclamación fuera, finalmente, facilitada", detalla JereLesGay.

En la denuncia del colectivo se emplaza "al restaurante responsable a tomar medidas para su erradicación a través de hechos y protocolos que aseguren que no vuelvan a repetirse. A fecha de hoy, estas medidas no solo no han sido ni mínimamente planteadas de forma pública, sino que se ha buscado culpar a las víctimas de la agresión, se ha tergiversado y falseado el relato de la propia agresión y se ha querido deslegitimar la denuncia a base de evasivas".

"Mientras esas medidas no sucedan, en nuestra denuncia animamos de forma legítima a no consumir ni generar negocio en un local por motivos obvios como no estar en un lugar donde actualmente se está permitiendo la LGTBI+fobia ni han anunciado intención de implementar medidas claras y públicas correctoras. En ningún caso es un boicot permanente ni gratuito, sino una acción justa de no apoyar un negocio donde la diversidad no se está aceptando de forma clara, nítida y sin ambages", señala JereLesGay.