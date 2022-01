Jerez en Bici considera injustificable no respetar el recorrido original de la Vía Verde

El colectivo Jerez en Bici ha hecho llegar al Ayuntamiento de Jerez su disconformidad con la renuncia, anunciada el lunes a los medios de comunicación, de que el acondicionamiento del tramo de la Vía Verde de la Sierra que unirá próximamente nuestra ciudad con el tramo ya existente desde Puerto Serrano a Olvera, no respete el trazado original del antiguo ferrocarril y plantee un desvío por el carril bici existente en la actualidad que une la barriada de La Granja y Guadalcacín.

Jerez en Bici explica que "se da la circunstancia que todo el trecho ocupado por el antiguo ferrocarril serrano que parte de nuestra ciudad es propiedad desde hace ya muchos años del Ayuntamiento de Jerez. Esto ha provocado que en reiteradas ocasiones Jerez en Bici y otros colectivos ciudadanos hayan reclamado la recuperación de este trazado para habilitar un camino transitable por peatones y bicicletas que comunicara el norte de la ciudad con Guadalcacín".

Añade la nota de prensa del colectivo que "de hecho, en el proyecto de pistas para bicicletas que a partir del Plan Andaluz de la Bicicleta se desarrolló en nuestra ciudad en 2014, se contempló la construcción del ramal que comunicara con la pedanía jerezana a partir del trazado del ferrocarril preexistente. Se renunció a esta opción a favor de la que a la postre se ejecutó, que recorre la avenida de Europa y gira después siguiendo el trayecto de la carretera Jerez-Guadalcacín".

En aquella ocasión, "las instituciones, personas y colectivos que participamos activamente en la puesta en marcha de la red de carriles ciclables en nuestra ciudad, apostamos por comenzar las obras en el trayecto que unía la ciudad con Guadalcacín, ya que hasta la construcción de este ramal era imposible acceder a Guadalcacín si no era por medios motorizados o con gran riesgo. De hecho, en la actualidad el carril bici es utilizado también por peatones, situación que ha sido denunciada reiteradamente, puesto que el ayuntamiento incumplió su promesa de construir un trazado paralelo a la pista de bicicletas para uso de los peatones", apunta la asociación.

Para Jerez en Bii, "renunciar a seguir el trazado original, ahora que se anuncia una inversión millonaria para la extensión de la Vía Verde, supondría privar a Guadalcacín de un nuevo acceso no motorizado desde la ciudad. Y para todos los jerezanos y jerezanas, prescindir de una nueva infraestructura ciclista, cercenar un bonito proyecto que puede suponer un impulso para la movilidad sostenible, un ocio no consumista e incluso para el turismo. Y más cuando no existen, o al menos no se han hecho públicas las causas que justificarían este abandono. Por todo ello instamos a las instituciones responsables del proyecto a recobrar el recorrido original del antiguo ferrocarril para la nueva ampliación de la Vía Verde de la Sierra".