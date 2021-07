Jerez registra en cuatro días 412 contagios de coronavirus

Jerez roza la tasa de riesgo de 350 contagios por cada 100.000 habitantes, cuando por encima de 250 se considera riesgo extremo de transmisión. En 24 horas la incidencia pasa de 321 a 348,7 positivos, al notificarse 92 nuevos casos de coronavirus.

La Junta de Andalucía ha notificado, en los últimos cuatro informes oficiales, que 412 personas han recibido un resultado positivo de Covid-19 tras realizarse una prueba diagnóstica. En esta crisis sanitaria, 16.653 ciudadanos se han contagiado de coronavirus y de ellas, 15.341 lo han superado y 325 han fallecido.

En el distrito sanitario Jerez-Costa Noroeste la tasa se sitúa en 300 contagios por cada 100.000 habitantes y San José del Valle vuelve a repuntar en su incidencia, con una tasa de 383,5 (17 positivos en 14 días).

Andalucía ha ampliado la edad a partir de la cual se puede solicitar cita para recibir la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 hasta los nacidos en 1996, es decir, que cumplan o hayan cumplido 25 años en 2021. Los teléfonos para solicitar cita para la vacuna del coronavirus para diversos grupos de población de Andalucía y la web del Servicio Andaluz de Salud, están abiertos para recibir peticiones de citas para la vacunación contra la Covid en la comunidad.

Los teléfonos también funcionan para los casos en los que no se ha podido contactar con esas personas por no tener actualizados los datos en la base de datos del SAS o por otro tipo de incidencia, como no haber respondido a la llamada a la vacunación, no haber podido acudir a la cita, etc.