Jerez se pone el lazo rosa

Jerez se ha puesto hoy el lazo rosa, que conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. El Ayuntamiento, como todos los años, se ha unido con la colocación del lazo rosa en el balcón de la fachada municipal y la instalación de dos contenedores de vidrio cuya recaudación se destinará a esta lucha. Además, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha colocado una mesa informativa que recauda fondos y un 'photocall' en la calle Consistorio, junto a la entrada del Ayuntamiento, donde invita a los ciudadanos a hacerse una foto y subirla a sus redes sociales y así dar más visibilidad a la campaña 'Saca pecho por ellas'.

La mesa informativa de la AECC, tanto por la mañana como esta tarde, ha estado activa para concienciar a la población y recabar ayudas y fondos. También estaba previsto poner en marcha la acción 'Escaparates en rosa' tanto en Jerez como en diferentes ciudades de la provincia, aunque por el centro de la ciudad hoy no se han observado comercios sumados a la causa.

Al mediodía, el Ayuntamiento de Jerez se sumaba a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama con la colocación del lazo rosa en el balcón de la fachada municipal, acto simbólico que contó con la presencia de Mamen Sánchez, alcaldesa de la ciudad, junto a la delegada de Acción Social y Mayores, Carmen Collado; Conchi Fernández, presidenta de la delegación jerezana de la AECC; María José López, de AMMA (Asociación de Mujeres Mastectomizadas); y Rocío Sánchez, de Ortopedia Cuatro Caminos, empresa colaboradora con la causa.

Este año, la Asociación Española Contra el Cáncer ha impulsado la campaña 'Saca pecho por ellas', recabando fondos para fomentar la investigación del cáncer de mama, así como a programas de atención psicológica y social para pacientes y familiares afectados por la patología. El mensaje de esperanza también es un recordatorio porque esta lucha no es de un solo día, es de todo el año, y pidiendo que la pandemia de coronavirus no frene ni la investigación ni la detección precoz, claves para superar la enfermedad.

Mamen Sánchez señalaba que el de hoy es "un día de reflexión, de ayudar a muchas mujeres que sufren esta situación con esperanza. Cada vez hay mejores tratamientos y cuando se coge a tiempo es mucho más fácil vencerla y ejemplo en Jerez tenemos de muchas mujeres que están saliendo adelante, pero es importante seguir investigando, y por eso nuestra colaboración".

Quiso la alcaldesa hacer también "un llamamiento también a la atención primaria. Sabemos que la lucha sanitaria está muy centrada en el tema del COVID pero desde aquí pedimos un refuerzo de las plantillas porque no se puede desatender, no se pueden dejar de hacer pruebas en este caso de cáncer de mama, hoy también pedimos esa reflexión, esas pruebas diagnósticas, que estén a tiempo y que no se retrasen porque eso supone salvar vidas. Hay que seguir avanzando en la investigación y en la concienciación para que las mujeres y también hombres que presentan algún síntoma vayan sin dilación a hacerse un examen diagnóstico".