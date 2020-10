Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, que se celebra hoy, 19 de octubre, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha impulsado la campaña 'Saca pecho por ellas', en reconocimiento a las mujeres que, desde los años 70, lucharon para que se investigara el cáncer de mama y se redujera la mortalidad. La AECC subraya que gracias a ellas, actualmente el cáncer de mama es uno de los más investigados y que más supervivencia tiene, cercana al 90%. 'Saca pecho' retoma aquel movimiento para que ahora, más que nunca, se siga apoyando la investigación y, con ello, a todas las mujeres con cáncer de mama.

La AECC ha elaborado un estudio donde analiza lo que cuesta hacer frente a un cáncer de mama. Una familia, de media, gasta unos 42.000 euros solo por tener un cáncer de mama entre gastos directos, ocultos y pérdida de ingresos. Un 34% de las enfermas han perdido o dejado su trabajo a causa de la enfermedad y el 42% han perdido casi todos sus ingresos lo que provoca una situación económica severa en el 21% de los hogares españoles que, con la pandemia de COVID-19, aumenta hasta el 50% en el primer caso y hasta casi el 30% en el segundo.

Todo el dinero recaudado a través de la venta de artículos solidarios estará dirigido a fomentar la investigación en cáncer de mama, así como a programas de atención psicológica y social para pacientes y familiares afectados por la patología. Para quienes quieran sumarse a la campaña 'Saca pecho por ellas', podrán encontrar los productos solidarios en la tienda online de la AECC.

Bloc de notas HLA Jerez Puerta del Sur, de rosa para sensibilizar. El Grupo HLA, al que pertenece el Hospital HLA Jerez Puerta del Sur, se viste de rosa en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se celebra hoy en todo el mundo. Este 19 de octubre, los profesionales de los 15 hospitales del grupo utilizarán mascarillas, guantes, gorros y colgantes de color rosa con el objetivo de sensibilizar sobre esta patología. Esta acción simbólica se enmarca en el compromiso que mantiene el Grupo HLA con el cuidado de las mujeres, que sufren el 99% de los casos de cáncer de mama. Para atenderlas adecuadamente, el Grupo cuenta con 10 Unidades de la Mujer, entre las que se encuentra la de HLA Jerez Puerta del Sur, concebida como un servicio que dispone de equipos especializados y reúne todos los métodos diagnósticos y de tratamiento vinculados con patologías que afectan a las mujeres, entre ellas el cáncer de mama. El lazo rosa. La historia del lazo rosa contra el cáncer de mama comienza en la década de los 90. En parte, porque durante los años 80 el activismo se centró mucho en la visibilidad del SIDA. La idea original surgió de la mano de Charlotte Hayley, una paciente de cáncer de mama que repartió individualmente miles de cintas de color melocotón en su comunidad, para concienciar sobre la importancia de la financiación para la prevención del cáncer. Esta es precisamente la muestra de cómo una persona puede generar un cambio. Este primer gesto llamó la atención de grandes empresas como Estee Lauder y Self Magazine, que consiguieron una mayor difusión del mensaje. Y el mensaje de ese lazo rosa hizo historia.

De este modo, la AECC impulsa, una vez más, un movimiento social lanzado para apoyar y ayudar en la lucha contra el tumor más frecuente en las mujeres occidentales, y en Jerez y en todas las sedes provinciales de la Asociación habrá, tanto por la mañana como por la tarde, mesas informativas para concienciar a la población y recabar ayudas y fondos.

Además, se pondrá en marcha la acción 'Escaparates en rosa' tanto en Jerez como en Cádiz, San Fernando, Medina Sidonia, Chiclana, Vejer, Tarifa y Algeciras: desde hoy lunes y hasta el sábado 24, escaparates de diferentes comercios estarán en tonos rosas y con el cartel de la campaña 'Sacando pecho por ellas'.

También habrá un 'photocall Sacando pecho', que durante toda la semana estará en la calle Consistorio, junto al Ayuntamiento, para invitar a los ciudadanos a hacerse una foto y subirla a sus redes sociales y así dar más visibilidad a la campaña.

Conchi Fernández: "Toda ayuda es poca"

Conchi Fernández, presidenta de la delegación jerezana de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), subraya que "todos los tipos de cáncer son importantes y hay que luchar contra todos aunque quizá el de mama tenga más visibilidad". El objetivo de la campaña y el día de hoy es "transmitirles a ellas que no están solas. Ahora mucha gente se ha volcado contra el coronavirus pero no podemos olvidar que el cáncer sigue ahí dando guerra y que hay que seguir investigando y ayudando a la investigación". En este sentido, "toda ayuda es poca: los voluntarios no perciben nada pero a los profesionales hay que pagarlos, y desde la Asociación Española aportamos el mayor tanto por ciento a la investigación de todo tipo de cáncer. En 2019 fueron 70 millones de euros en 380 proyectos de investigación, y los resultados son que se cura el 90 % de los afectados, pero hay que seguir luchando".