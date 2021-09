Jerez logra su mayor bajada del paro en agosto y recorta mil desempleados

El Gobierno central se encargó de anticipar a través de distintas instancias el fuerte recorte del desempleo en España en el mes de agosto, situación que tiene reflejo en Jerez, donde el paro registrado bajó en más de un millar de personas –1.007 para ser exactos– respecto a julio, lo que supone un descenso del 3,6%.

El municipio jerezano logra así el mayor recorte en la serie histórica de agosto, mes que alterna subidas y bajadas, aunque por norma general y salvo raras excepciones, mucho más moderadas –el octavo mes del año suele moverse entre los 100 y los 200 parados arriba o abajo– que la recogida por las estadísticas hechas públicas este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El paro se sitúa en 26.719 personas, el mínimo desde septiembre de 2019 y el tercer menor registro de agosto en la última década. La cifra actual abunda en la recuperación del empleo en Jerez, que vuelve a niveles de prepandemia tras la relajación de las restricciones a la actividad económica y la proliferación de los contratos temporales propios de la época estival.

La evolución positiva se traduce en una reducción en el último año de 4.011 parados, la mayor desde el inicio de la crisis sanitaria, que en términos relativos supone un descenso del 13%. Jerez encadena seis meses consecutivos de bajada en los que acumula un recorte de más de 7.000 parados desde los 33.788 que se alcanzaron en febrero y que figuran como el récord absoluto durante la pandemia.

Mejora en todos los sectores

La bajada del paro registrado tanto en el último mes como en el último año es generalizada en todos los sectores, entre ellos los servicios, que concentra al grueso de los desempleados jerezanos con 18.042 demandantes, 563 menos que los que figuraban en julio (-3%) y 2.819 menos que los que acumulaba hace doce meses (-13,5%).

La agricultura, a la que se mantienen adscritos 1.131 parados, lidera el recorte mensual en términos relativos con una bajada próxima al 4% y cerca de medio centenar de desempleados menos. En el último año, el sector agrícola recorta algo más de un centenar de parados (-8%).

El descenso del último mes en la industria, en cuyo registro figuran unos 1.400 desocupados, roza el 2% y la treintena de parados, cifras que se disparan hasta el 8,7% y los 134 desempleados menos respecto a agosto de 2020.

La fuerte bajada viene marcada por la alta estacionalidad del empleo en época estival

La construcción, por su parte, mantiene a cerca de 2.700 parados que vienen a ser medio centenar menos que los registrados en julio (-1,9%) y 250 menos que los computados el año pasado por las mismas fechas (-8,5%).

El histórico recorte de agosto es especialmente sensible en el apartado de personas sin empleo anterior, cuyo registro de parados se sitúa en 3.455 personas tras una bajada mensual de 315 (-8,35%), que en el último año se eleva hasta los 700 desempleados menos (-16,8%).

En los últimos meses se han ido incorporando muchos de los trabajadores que permanecían en ERTE, ya sea por suspensión total del empleo o por reducción horaria, si bien la reincorporación al trabajo o ampliación de la jornada de éstos no tiene reflejo en las estadísticas de desempleo, simplemente porque la definición de paro registrado no los ampara, por lo que no se computan como tales ni para bien ni para mal.

La evolución favorable del paro en el último mes y en el último año tiene igualmente reflejo tanto en el paro masculino como en el femenino, aunque no contribuye a reducir la discriminación por género.

En las oficinas de empleo de la ciudad, al cierre de agosto había 10.046 hombres inscritos como demandantes de empleo (477 menos que en julio y -4.5%) frente a las 16.673 mujeres titulares del carnet de paro (533 menos que el mes anterior y -3,5%).

En el conjunto de los doce últimos meses, el número de mujeres que abandonan las listas del paro también supera en volumen al de los hombres con 2.189 frente a 1.822, si bien el recorte proporcional entre los segundos alcanza el 15,3%, mientras que en las segundas se queda en el 11,6%.

El empeño municipal

Desde el Ayuntamiento –que siempre que los datos son negativos culpa a la Junta de Andalucía como garante de las políticas activas de empleo, pero se atribuye el mérito cuando el resultado es positivo, práctica extendida entre los responsables institucionales con independencia de su signo político– la alcaldesa, Mamen Sánchez, ha valorado el dato de agosto como “positivo y esperanzador”, al tiempo que ha anunciado que Jerez continuará con su línea de trabajo para consolidar el descenso del desempleo.

La alcaldesa anuncia nuevas iniciativas que permitan “prorrogar la temporada de verano”

A la luz de los datos publicados por el Ministerio, la regidora jerezana ha subrayado que “se empieza a percibir esa senda positiva de recuperación del empleo tras el impacto de la COVID-19”, al tiempo que ha destacado que las cifras, en las que aprecia “el efecto del verano”, “nos hacen olvidar ese año de pandemia que ha hecho tanto daño al empleo”.

En este sentido, Sánchez ha asegurado que “este Ayuntamiento ha puesto todas sus energías y todos sus recursos en este empeño, apoyando a los sectores más afectados y activando un paquete de inversiones para dinamizar la economía y el empleo”.

Y ha recalcado que “vamos a seguir con esta línea de trabajo, con más proyectos y con nuevas iniciativas, para prorrogar la temporada de verano. Tenemos por delante las Fiestas de la Vendimia y tenemos el trabajo que estamos haciendo con distintas empresas para que estas cifras, que son contratos temporales, se vayan consolidando”.

La temida estacionalidad

Las palabras de la alcaldesa jerezana reflejan la triste realidad del mercado laboral jerezano, sujeto a la estacionalidad del periodo estival y a los grandes eventos de la primavera, ausentes los dos últimos años por la crisis sanitaria. Precisamente, la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha advertido este jueves en rueda de prensa en Jerez de la necesidad de acompañar al sector servicios, que incluye al turismo y la hostelería y que es el “que engloba más tasa de temporalidad, parcialidad y precariedad en su conjunto”, de “una reforma profunda de las condiciones laborales de los trabajadores”.

Pese al histórico descenso de agosto, Castilla ha recordado que Andalucía es la segunda comunidad española con más tasa de desempleo, con más paro juvenil y entre las mujeres, con más parados de larga duración y con la mayor tasa de temporalidad, mientras que ha asegurado que es la tercera que menos contratos fijos hace. “Nuestro mercado laboral tiene un problema estructural y ponemos las esperanzas en los fondos Next Generation para conseguir esos objetivos”, ha añadido.

La secretaria general de UGT-A ha manifestado que “se necesitan trabajos decentes con estabilidad, empleo de calidad y buenos salarios, y ahí tienen mucho que ver el empleo industrial, de la administración pública y sobre todo, aquellos sectores que han impulsado la economía de esta comunidad, como los servicios, que tengan condiciones y convenios justos”.