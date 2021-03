El Ayuntamiento de Jerez dedicará a la mujer gitana el ciclo de actividades conmemorativas del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra en torno a un 8M distinto por la pandemia de coronavirus aunque Carmen Collado, delegada de Acción Social, lamenta que "parece ser que van a prohibir las concentraciones y manifestaciones: es curioso que dejen manifestarse a todos los colectivos, estamos en un estado democrático, pero es curioso que lo único que se va a prohibir es la concentración para reivindicar los derechos de las mujeres", lo que para la delegada "es una muestra más de que tenemos que seguir luchando, este 8M todavía nos queda mucho tarea por recorrer".

Ana Hérica Ramos, delegada de Igualdad y Diversidad, detalló el ciclo de actividades conmemorativas del Día Internacional de las Mujeres, que es el siguiente:

Inauguración de la exposición de rostros de mujeres gitanas . Durante todo el mes, la calle Larga reunirá retratos de diferentes mujeres gitanas.

. Durante todo el mes, la calle Larga reunirá retratos de diferentes mujeres gitanas. Acto institucional del 10 de marzo. En la Sala Compañía -con aforo reducido-, una mesa redonda en la que diferentes mujeres gitanas contarán su experiencia. Entre ellas, la antropóloga Mª Paz Peña hablará del 'Ayer y hoy de la mujer gitana'.

Miércoles 10 marzo: entrega de los premios Racimo y Filoxera . El Premio Racimo 2021 ha sido concedido a la artista jerezana Mala Rodríguez "por 20 años de trayectoria artística en un estilo musical profundamente masculinizado, que ella ha sabido convertir en herramienta de empoderamiento femenino, ruptura de estereotipos y construcción de Igualdad".

. El Premio Racimo 2021 ha sido concedido a la artista jerezana Mala Rodríguez "por 20 años de trayectoria artística en un estilo musical profundamente masculinizado, que ella ha sabido convertir en herramienta de empoderamiento femenino, ruptura de estereotipos y construcción de Igualdad". Martes 16 marzo: colocación en la plaza Belén de un vinilo dedicado a Lola Flores . Será un momento simbólico de homenaje a la Faraona, primera protagonista de 'Tributo a las nuestras'. También se hará un taller grafiti dedicado a las mujeres gitanas.

Taller caló , impartido por Joaquín López Bustamante. Se celebrará, previa inscripción, los días 11 y 18 de marzo en la Fundación Caballero Bonald.

, impartido por Joaquín López Bustamante. Se celebrará, previa inscripción, los días 11 y 18 de marzo en la Fundación Caballero Bonald. Marzo. En el programa 'Tributo a las nuestras' el mes está protagonizado por Pilar Paz Pasamar , y durante todo el mes marzo se compartirán sus poemas en las redes sociales. La poetisa Josefa Parra abundará en el conocimiento sobre estos personajes.

Versión infantil de la Agenda 2021 'Tributo a las Nuestras' , que recuerda a 12 mujeres de Jerez ya fallecidas y significadas en su época, para que la biografía de estas mujeres pueda llegar a los niños.

, que recuerda a 12 mujeres de Jerez ya fallecidas y significadas en su época, para que la biografía de estas mujeres pueda llegar a los niños. Representación teatral de El Terral , con cuatro sesiones online.

Exposición divulgativa de Hombres por la igualdad.

Felipa Medrano, representante de la Fundación Secretariado Gitano, agradeció al Ayuntamiento que dedicase este 8M a las mujeres gitanas de Jerez "creando un programa muy rico en contenido", que permite desarrollar un objetivo "que no es más que visibilizar la realidad actual de las mujeres gitanas, erradicar esos estereotipos y permitir a la ciudadanía que nos conozcan más". Las mujeres gitanas "estamos proyectando toda la variedad de profesiones dentro de nuestro ámbito de actuación, dentro una mujer gitana hay teletrabajo, cuidado a los mayores y a los pequeños, trabajamos fuera y dentro de casa... Dentro de nosotras, de una misma mujer, hay un sinfín de diversidades", abogando porque "Jerez siga siendo ciudad de referencia de convivencia entre gitanos, gitanas, no gitanos y no gitanas".