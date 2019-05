La Lotería Nacional toca por tercer mes consecutivo en Jerez

El 97 es la terminación fetiche de ‘Loto World’, el despacho de lotería que regenta Paco del Préstamo en la avenida Lola Flores en el que se vendió parte del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional del Jueves, que correspondió al número 49.197. Jerez sigue abonada a la suerte, en concreto a la Lotería Nacional, que vuelve a tocar en la ciudad por tercer mes consecutivo.

El lotero no pudo precisar ayer el número de décimos vendidos en su establecimiento con el número agraciado, “pueden ser dos, tres, o diez, aunque probablemente haya sido uno solo”, que en este caso está dotado con 30.000 euros –la serie completa tiene una dotación de 300.000 euros–. Además de en Jerez, el primer premio ha sido vendido también en La Pobla de Claramunt (Barcelona), Baracaldo (Vizcaya), Alcalá de Henares (Madrid), Los Cristianos (Santa Cruz de Tenerife) y Mora (Toledo).

La historia se repite, pues Del Préstamo vendió hará cuestión de dos años otro número ganador, en aquella ocasión del segundo premio de la Lotería Nacional, también en el sorteo del Jueves y casualmente acabado en 97, sólo que en aquella ocasión vendió una serie completa, dotada con 60.000 euros.

Por razones obvias, el 97 es el número más demandado por la clientela de este lotero, que en sus 16 años al frente del negocio –14 como receptor mixto de lotería– ha repartido también premios de otros sorteos, no así el Gordo de la Lotería de Navidad, “el que más ilusión me haría porque es el más repartido de todos, claro que también me gustaría dar un euromillón de cien millones”, confiesa.

Méritos no le faltan, porque ‘Loto World’ figura en el ranking que elabora Lotería y Apuestas del Estado como el punto de venta que más vende para la Lotería de Navidad y la del Niño de todo Jerez. Para Del Préstamo es una satisfacción personal repartir cualquier premio, sobre todo si le toca a gente que lo necesita, entre ellos el de 115.000 euros de un boleto que vendió a una persona del barrio el año pasado.

De momento, desconoce quien o quienes pueden haber sido los agraciados en el sorteo del jueves. Eso sí, desmonta el mito de que los loteros cobren por dar un premio;“en todo caso –puntualiza– alguno de los premiados te hace un regalito”, en su caso, un jamón, una botella de whisky añejo y algún detalle más, “pero no es obligatorio”.

El único beneficio que saca Del Préstamo por repartir suerte es que las ventas se disparan cada vez que se vende un premio, como ha ocurrido de cara al sorteo de la Lotería de Navidad de este sábado, dedicado al Día de la Madre.

El repunte de las ventas durará algunas semanas más, puede que hasta enlazar a principios de julio con el inicio de las ventas para la Lotería de Navidad, para la que, haciendo uso de un símil motero por aquello de la celebración en estos días del Gran Premio de España, asegura que “estamos ya calentando motores”.