Jerez recibirá un "trato especial" de la Junta para "salir a flote"

“Es prácticamente imposible que ayuntamientos como el de Jerez salgan a flote si no reciben apoyo externo”. El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, anunció ayer que la Junta de Andalucía hará un “esfuerzo especial” en materia de finanaciación local, al que espera que también se sume el Gobierno central, para ayudar al Ayuntamiento jerezano, entre otros, a salir de su difícil situación económica.

En declaraciones a los periodistas, el titular andaluz de Hacienda manifestó que “son muy pocos los ayuntamientos”, caso del de Jerez y el de Jaén, que tienen una situación especial y que, por tanto, necesitan un trato muy especial”, de ahí su anuncio del esfuerzo adicional que realizará la Junta para “intentar aflorar las necesidades que tienen y ver si somos capaces de atenderlas”.

El titular andaluz de Hacienda, que inauguró ayer en la sede de la Real Escuela del Arte Ecuestre las II Jornadas de la Agencia Tributaria de Andalucía, puntualizó no obstante que la responsabilidad de ofrecer este apoyo externo no recae exclusivamente sobre la Junta de Andalucía, sino que “es un esfuerzo que reclamamos también al Gobierno de España, porque son ayuntamientos que tienen unas características especiales y que por la situación en la que se han encontrado es prácticamente imposible que salgan a flote si no reciben ese apoyo externo, que tenemos que hacer entre todos”.

En este sentido, Bravo significó que el momento de hablar de la financiación local y de los ayuntamientos que requieren un “trato especial” será en la negociación de la financiación autonómica que “se abre ahora”, y en la que confia en contar con “apoyo extra” de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, para lograr los 4.000 millones de euros que ella misma defendió en su anterior etapa de consejera de la Junta para paliar “esa infrafinanciación que todo el mundo reconoce que tiene Andalucía”.

Entre las otras vías que tiene la Junta para mejorar la financiación local, el consejero también aludió a la Patrica –participación en los tributos de la comunidad autónoma–, que “se creó con un fin que no se ha cumplido y que ha estado congelada desde 2012”.

El nuevo gobierno andaluz ha dado ya el primer paso, aunque “pequeño”, para “revitalizar la figura de la Patrica tras seis años congelada” con el incremento del 2% de los fondos a través de los presupuestos, señaló Bravo, quien se refirió igualmente a la apertura del proceso para renegociar el sistema de financiación y definir la nueva Patrica, porque “hay ayuntamientos que reciben ayudas de 24 euros por habitante y otros que reciben 2.400”, luego “tenemos que plantearnos si eso que se pensó inicialmente sigue respondiendo a la realidad o no, y si de alguna manera somos capaces de mejorar esas relaciones”.

Sobre las jornadas de la Agencia Tributaria Andaluza que se celebran hasta hoy en Jerez, el consejero abogó por mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte del contribuyente como herramienta para incrementar la recaudación.

Bravo destacó el trabajo que lleva a cabo la Agencia Tributaria de Andalucía para luchar contra el fraude fiscal, pero al mismo tiempo incidió en la necesidad de aplicar medidas “en positivo” que permitan mejorar los niveles de recaudación, para lo que recordó que en distintos países de la Unión Europea (UE) existen ejemplos de incrementos de la recaudación que han sido posibles después de facilitar al contribuyente el abono de sus obligaciones.

Para Bravo, el “objetivo claro” de la Administración autonómica es que “cualquier céntimo” que se recaude se destine “a sanidad, empleo, dependencia y, si es posible, a bajar los impuestos”. Pero para ello es necesario reducir un fraude que “es difícil de cuantificar” y que afecta a “todos los ámbitos” de la gestión pública.

En su intervención en la inauguración de las jornadas, el titular de Hacienda aludió precisamente al “proceso de transformación” que está experimentando la Agencia Tributaria de Andalucía con el propósito de avanzar “hacia un modelo más eficiente, modernizando su relación con los ciudadanos” para que ésta pueda desarrollarse íntegramente por medios electrónicos.

El director de la Agencia Tributaria de Andalucía, Domingo Moreno, incidió en el “proceso de transformación” que está afrontando este organismo, para el que se requiere del compromiso de todos con el fin de “llegar a una organización que trabaje en un modelo de excelencia con la máxima racionalidad y eficiencia, dando un buen servicio a los ciudadanos”.

Moreno destacó que la Administración Tributaria es la “viga maestra del Estado del Bienestar”, porque detrás de su trabajo “está ni más ni menos que hacer llegar al Presupuesto de la Junta los recursos necesarios para dotar a la población de servicios tan esenciales como la educación o la sanidad”.