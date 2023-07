"Cada uno viene a este mundo con una misión y la mía es hacer feliz a los demás"

José Campoy es humorista desde que tiene uso de razón. Su madre le ha contado que con tan sólo un año ya arrancaba las risas de su entorno y que el día de su primer cumpleaños hizo unas 'gracietas' y pasó un sombrero de su abuelo entre su público.

Desde niño ha querido hacer reír a la gente, una motivación que sigue muy viva hoy día. Reconoce que está donde está por su trabajo, su esfuerzo "y por algo de suerte, que la vida también te lleva por los caminos". "Me alimenta saber que puedo hacer feliz a la gente. Cada uno viene a este mundo con una misión y la mía es hacer que los demás sean más felices. No puedo estar en una reunión y ver a alguien apagado, me voy a él, le pregunto e intento que esté contento", reconoce el cómico jerezano.

Con su amigo Juanlu Matos formó un dúo en el colegio. "Teníamos la cámara de vídeo antigua de mis padres y grabábamos sketchs... Lo hacíamos como un hobby, algo que se fue profesionalizando con los años", recuerda.

A pesar de haber estudiado Derecho en Jerez su corazón seguía latiendo más por el escenario. "Yo le dije, 'papá quiero ser artista' y él me dijo 'primero estudia una carrera y luego ya veremos'. Hoy día es al revés, hoy los niños dicen 'quiero ser abogado', y el padre le dice 'hazte primero youtuber y luego ya veremos'...", cuenta Campoy entre risas.

"No me arrepiento de haber estudiado Derecho porque la formación siempre suma. De hecho, para escribir un texto y memorizarlo me resulta 'fácil', porque después de haber estudiado los tochos de Derecho Penal se está 'entrenado' (risas de nuevo). Cuando acabé estuve varios años trabajando en una oficina de La Caixa y ahí fue donde me hizo click", recuerda.

El jerezano estaba trabajando en su oficina del banco cuando quisieron atracarla: "A mí me pusieron una pistola en la cabeza, muy fuerte. Fue un antes y un después, el empujón que necesitaba para dar el paso y guiarme por lo que desde siempre me había dictado el corazón, que era hacer comedia. Me dije que la vida había que disfrutarla y di un giro". Se fue a Madrid.

En la capital se había puesto de moda el Stand Up (el actor o comediante interactúa de forma directa con el público poniéndose de pie en el local) y el Club de la Comedia. Campoy además de humorista es un gran imitador y en su cartera tiene casi 200 personajes. Uno de ellos le hizo viral. "Se puso de moda la serie Narcos y yo un día, sin pensarlo mucho, me grabé imitando a Pablo Escobar en la Puerta del Sol delante de un anuncio enorme de la serie en el que estaba escrito 'Oh blanca Navidad'. En cuestión de horas el vídeo se hizo viral con dos millones de visitas. Nunca había tenido nada igual. Fue una locura", recuerda el jerezano.

Netflix le llamó y le propusieron ser 'social media influencers' para la campaña de la tercera temporada de Narcos. "A raíz de esto estuve cerca de tres años con un espectáculo en Madrid, 'Risa o plomo'. Escobar me dio un empujón bastante importante", subraya.

De la necesidad nació Tío Pepe Comedy

Se quedó en la capital durante 12 años, pero cuando la pandemia por el coronavirus revolucionó el mundo volvió a Jerez, a casa de su madre y sintió que volvía a empezar de cero. "Fue un momento muy duro para el sector. Yo estaba acostumbrado a estar de un lado para otro y de repente verme parado y sin salir fue como volver a tener 15 años. Tenía una carrera profesional que iba muy bien", relata Campoy.

Pero como él dice, 'la necesidad hace al hombre' y se propuso salir adelante con la comedia. "Un día me llamaron para actuar en el Hotel Bodega Tío Pepe y allí conocí a Beatriz Vergara, directora del Tío Pepe Festival. Hablé con ella y le propuse traer la comedia a Jerez. Aquí tenemos grandes cómicos y la mayoría nos vamos fuera porque aquí no se hace nada". Nació Tío Pepe Comedy.

"Se incorporó la idea dentro del gran programa 'Veranea en la Bodega'. El proyecto ha salido bastante bien. Hemos tenido a Manu Sánchez, a Carlos Latre, Paz Padilla, El Selu Musical y este año tenemos El Monaguillo, este domingo 16 de julio, y el 2 de agosto al Comandante Lara, que lo tiene todo vendido. El Comandante ha arrasado", declara Campoy.

Para el jerezano es un "orgullo" que este proyecto continúe en 'Veranea en la Bodega', porque "siempre llevo Jerez por bandera. Quería que los jerezanos disfrutaran de la mejor comedia de España y qué mejor que con el Tío Pepe Comedy. Ahora tengo muchos proyectos en la cabeza para disfrutar de la comedia durante todo el año en mi ciudad. Mis tres pasiones son mi familia, la comedia y Jerez. He dejado Madrid, sólo voy para el trabajo y vuelvo a casa. Siempre hay que volver".