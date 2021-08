José Mercé: "Me gusta presumir de Jerez"

Después de firmar en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Jerez, José Mercé, con su enterna sonrisa, habló del concierto que ofrecerá el sábado 4 de septiembre en la Plaza de Toros de Jerez para abrir las Fiestas de la Vendimia.

Lo primero que hizo el artista jerezano fue "dar las gracias a la señora alcaldesa por esas palabras tan maravillosas que dice de mí. La verdad es que estoy muy contento de que Fiestas se haya acordado de mí, el Ayuntamiento, la alcaldesa, y me haya traído a esta gran Fiesta de la Vendimia, creo que de las fiestas más importantes que tenemos en Jerez, en nuestra tierra. Es una tierra de vinos, es una tierra de flamenco, una tierra de caballos...".

-¿Qué supone volver a actuar en Jerez y abrir las Fiestas de la Vendimia?

-Para mí es un honor el poder estar el 4 de septiembre en la Plaza de Toros de Jerez y hacer este concierto. Me vienen muchos recuerdos de niño, de esas Fiestas de la Vendimia que se hacían antiguamente, en esa Colegiata, la pisa de la uva... Recuerdo esos patios que se hacían por la calle la Merced, en el barrio de Santiago, en todo Jerez. Esos olores de aquella época de Jerez todavía los tengo en mi mente. O sea, que aunque yo lleve tiempo fuera de Jerez, creo que los que estamos fuera todavía le damos más importancia a nuestro pueblo y a nuestra tierra. Nos gusta ir presumiendo por todo el mundo, donde voy a cantar me gusta presumir de Jerez, decir 'soy de Jerez', 'viva Jerez'. ¿Por qué? Porque nací en Jerez, nací en esa Casa de la Mierda, en el número 16, de Jerez de la Frontera, una calle de mucho arte, de muchísimo arte, donde creo que han nacido grandes artistas como el brujo de la guitarra, como Manuel Alejandro... Creo que es un barrio maravilloso junto con el de San Miguel. Esos dos barrios son maravillosos en nuestra tierra, quien haya venido a Jerez y no hay pasado por Santiago y por San Miguel ni ha visto Jerez ni ha visto nada. Deciros a todos los jerezanos que estoy muy contento de estar en mi tierra, de poder cantar en mi tierra, y os espero ahí el día 4 a todos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo muy flamenco y ¡Viva Jerez!.

-18 años después vuelve a la ciudad de la mano del Ayuntamiento...

-18 años sin hacer la Fiesta de la Bulería, la cual ya dije que no la iba a hacer nunca más y no la voy a hacer nunca más, está claro. he venido al Teatro Villamarta, he venido a la Bodega Tío Pepe, he venido a muchos sitios a cantar aquí a Jerez, vengo a Jerez porque es mi tierra, tengo mi gente, mi familia. Lo único que dije en aquella época es que no vendría más a la Fiesta de la Bulería, es algo que tengo yo en mi corazón para mí y yo sé los motivos por los que no vengo. Pero por lo demás yo no tengo ningún problema con mi tierra ni con mi gente de Jerez, al revés. Cada vez que me llamen, para mí es un placer grandioso el poder venir a mi tierra y poder cantar en mi tierra para mi gente.

-¿Mayor responsabilidad por el hecho de estar en su tierra y ante su gente?

-No te quepa la menor duda. Creo que cada año tiene uno más responsabilidad, la gente espera mucho más de ti. Llevo muchísimos años en esto, muchísimos, pero la verdad es que esos diez o quince minutos cuando voy a salir al escenario me pongo muy malo pero una vez que estoy en el escenario y ya hago el primer tema y veo a mi gente, al público, la verdad es que lo que hago es disfrutar muchísimo. Una vez que estoy en el escenario yo ya me siento como cuando un torero está muy a gusto con el toro, que ya no sabe si hay gente en la plaza o no, que ya está embebido ahí con su capote, pues eso afortunadamente me está ocurriendo a mí ahora cuando estoy en el escenario, disfruto muchísimo.

-¿Cómo va a ser el concierto?

-Va a ser un concierto como los estoy haciendo, un concierto donde hago el flamenco tradicional de siempre, de toda la vida, yo no digo ni más puro ni menos puro, creo que el que hace el cante puro, el que hace el cante grande o chico es el intérprete, eso está muy claro. Y luego, lo que me pida la gente. Entiendo que en mis conciertos, por los genes de donde vengo y de donde soy, no va a faltar nunca una soleá ni una seguiriya ni una bulería, eso está muy claro. Luego tengo todos mis temas, mis discos, mis grandes éxitos y el público es el que manda, es el que paga, ellos son los que mandan, ellos son los que piden y a ellos les canto lo que me pidan.

-¿Algún detalle más? ¿Va a haber sinfónico?

-No vamos a tener sinfónico, ya tendremos tiempo, ya vendrá un espectáculo sinfónico grandioso además. Voy a hacer un espectáculo muy flamenco en su primera parte y luego lo que yo llamo una segunda parte ya con los grandes éxitos que hemos tenido en los discos pero voy a cantar lo que me pidan. Esto es 'Entre Vereas', es un flamenco íntimo, no nos atenemos a ninguna partitura. Como yo siempre digo, el público manda y yo lo que quiero es sentirme muy a gusto y de eso estoy casi seguro. Con que el público disfrute la mitad de lo que yo últimamente estoy disfrutando en el escenario, con eso me conformo.

-¿Tiene mariposas en el estómago por cantar en Jerez?

-Muchas, y no solo en Jerez, creo que en todos los sitios. Esas mariposillas o como se llamen, el día que se te quiten quiere decirse que te quieres quedar en tu casa. Afortunadamente, cada vez tengo más mariposillas, eso quiere decir que tengo muchas ganas de estar en el escenario y que me quedan muchas cosas por hacer.

-Está a punto de sacar su disco número 20, ¿cómo va a ser?

-Creo que el primer single podéis escucharlo a lo mejor a mediados de septiembre. Creo que el disco va a estar en diciembre en el mercado para empezar una gira en febrero de 2022. Es un disco muy nuevo, para mí diría que muy flamenco pero en otra onda. Es algo donde vais a escuchar una bulería por soleá y vais a decir '¿Esto es bulería por soleá?' Es algo diferente, algo que también creo que es necesario para el flamenco, para la evolución del flamenco, donde habrá una sinfónica de 70 músicos conmigo, también habrá guitarras, habrá palmas y habrá de todo... Habrá un documental, habrá un libro para explicar por qué, porque realmente es como una autobiografía mía, mi vida.

-Una obra emotivo y emocional...

-Creo que sí, esta obra nueva, que se va a llamar 'Loripandó', hay que escuchar muy bien las letras, lo que dicen. Es un disco para escucharlo. Yo esoy muy contento y realmente creo que es algo muy nuevo que nunca se ha hecho.

-Esperemos que después del 4 de septiembre no pase tanto tiempo en su próxima actuación en Jerez...

-Yo espero que no, espero que la señora alcaldesa y el señor delegado de Fiestas no se olviden de mí. La verdad es que pienso que esto será una continuidad y que cada vez que tengamos que poner algo en un escenario, que sea aquí en el Teatro Villamarta, ¿dónde mejor?