Juan Marín: "A Jerez le hacían falta unos presupuestos" pero "más allá de eso no hay ninguna decisión"

Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder regional de Ciudadanos (Cs), explica que la formación naranja votó en Jerez a favor de algunas partidas de los presupuestos del gobierno municipal del PSOE porque "a Jerez le hacían falta unos presupuestos" pero "más allá de eso no hay ninguna decisión ni ninguna otra cuestión que podamos comentar" sobre una posible alianza de Ciudadanos con Mamen Sánchez. Marín añadió que Jerez no ha solicitado una Ciudad de la Justicia y sobre las quejas de la plataforma por Asta Regia, el vicepresidente cree que "es un proyecto que no está lo suficientemente maduro".

El coordinador de Ciudadanos en Andalucía y vicepresidente del gobierno andaluz, Juan Marín, ha ofrecido una rueda de prensa tras mantener una reunión en Jerez con cargos del partido, y a la pregunta de si Ciudadanos contempla la posibilidad de entrar en el gobierno municipal de Jerez, respondía que "nosotros en Ciudadanos independientemente de que haya o no haya elecciones y de que pasen o no pasen cosas fuera de Andalucía o de Jerez, siempre tomamos decisiones en función de unos criterios muy claros, que son la utilidad e intentar arrimar el hombro para todo aquello que consideremos necesario y oportuno, siempre dentro de los principios y valores que defendemos. Y creo que en el Ayuntamiento de Jerez, nuestros compañeros del grupo municipal y la dirección provincial están trabajando con mucha coherencia".

"Hemos aprobado unos presupuestos -añadía Marín- porque a Jerez le hacían falta unos presupuestos. Otras formaciones políticas han ido al tacticismo y a la confrontación para poner en evidencia la inviabilidad o la imposibilidad de que un gobierno que en este caso no es de nuestro signo político pueda gobernar una ciudad. Nosotros no estamos en eso y la alcaldesa sabe que nos tiene siempre a su disposición para poder hablar de todas estas cuestiones. Más allá de eso, no hay ninguna decisión ni ninguna otra cuestión que podamos comentar de este asunto".

Marín detalló la situación de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, y sobre la posibilidad de que Jerez cuente con una Ciudad de la Justicia subrayó que "en primer lugar se tendrá que plantear. Yo en la Consejería de Justicia tengo 13 proyectos ahora mismo y no hay ninguno de Jerez. Los demás los vamos desarrollando, hay algunos que son actuaciones menores, de un millón, dos millones, hay otros que son como el de Algeciras, cinco millones, y otros como el de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, que hay que tener en cuenta la población, eso supone que hay muchísimos más expedientes y denuncias y asuntos que tramitar, igual que la Córdoba o igual que se ha planteado por ejemplo la de Jaén, va por colaboración público privada, hay que tener proyectos para poder ejecutar proyectos".

Añadía el vicepresidente de la Junta que "en eso es en lo que estamos, estamos dotando de infraestructuras, de personal, de refuerzos de personal: aquí, los órganos judiciales de Jerez se han visto reforzados de una forma muy importante con ese plan de reactivación de la justicia que hemos dotado con 7,2 millones y donde se han incorporado más de 1.900 funcionarios. Aquí, todos los órganos judiciales por supuesto se han reforzado y la asistencia jurídica gratuita supongo que los abogados y procuradores de Jerez estarán encantados de cobrar en 23 días y no en 14 meses sus honorarios".

"Es decir, son muchas las inversiones que se están haciendo y nosotros estamos en la línea de cuando hay un proyecto, cuando se nos presenta una iniciativa, valorarla, estudiarla y ver la viabilidad en el corto plazo o a largo plazo si realmente son proyectos como este, pero en la justicia hay que invertir. Si creemos que la justicia es un derecho fundamental de los ciudadanos, y yo lo creo, y Ciudadanos así lo cree y por eso estamos llevando a cabo estas actuaciones, hay que invertir y hay que tener proyectos y hay que tener lealtad institucional. Esto no va de que el consejero de Justicia sea de Ciudadanos y que el alcalde de Cádiz sea de Unidas Podemos. No, esto va de que los ciudadanos tengan una sede judicial digna, si trabajamos en esa línea van a encontrar siempre la colaboración de la Consejería", aseguró Marín.

Asta Regia

Habló el vicepresidente andaluz de cursos de formación pero sobre el futuro del Centro de Formación Profesional San Juan de Dios no pudo dar datos porque "no lo conozco, no puedo contestar a esa pregunta sinceramente entre otras cosas porque es competencia de la Consejería de Empleo".

Sí que se pronunció sobre el malestar de la plataforma por Asta Regia, que denuncia que la Junta le está dando la espalda. Marín dijo que "creo que es un proyecto que no está lo suficientemente maduro como para poder plantear eso. A mí me han pasado información, es un proyecto que no solamente tiene un interés patrimonial y cultural sino también turístico, y por eso me lo hicieron llegar, pero y permítanmelo decir así, esto no es una cuestión que se pueda resolver de hoy para mañana, son inversiones importantes, tienen un valor muy importante, los equipos de la Consejería de Cultura y Patrimonio me consta que también lo están estudiando y cuando se tenga la decisión y la posibilidad de actuar, se hará".

"Pero esto -proseguía el vicepresidente de la Junta- funciona de otra forma, lo he visto pero la recuperación de todos esos espacios, todos esos suelos, todos esos edificios, es una actuación muy muy importante. Los suelos tampoco son públicos, hay que hacer actuaciones, intervenciones o expropiaciones que corresponden a los ayuntamientos o a las administraciones, no estamos hablando de que hayamos encontrado unas ruinas en un edificio del ayuntamiento y se pueda hacer un intervención inmediata, hay que ser muy serios a la hora de desarrollar ese tipo de proyectos porque tienen un gran interés cultural y patrimonial y probablemente turístico también, pero sobre todo es que esos suelos ¿de quién son? Primero, yo compro si usted quiere vender; segundo, yo compro si hay un proyecto detrás. Creo que hay que hacerlo con sentido común, conocimiento, cómo están las cosas... Si es viable se hará y si no es viable habrá que decir que no es posible".

Cursos de formación

Juan Marín inició su comparecencia en Jerez defendiendo la puesta en marcha de los cursos de formación profesional en la comunidad tras una década paralizados por "la corrupción política del PSOE", apostillando que el dinero para los desempleados debe llegar a la formación de estas personas y "no a los bolsillos de los que se lo gastaban en clubes de alternes, comilonas o para favorecer a empresas amigas".

El vicepresidente andaluz ha recordado que los cursos de formación profesional fueron paralizados por la expresidenta Susana Díaz en 2012 debido a la "corrupción política de los responsables que tenían la potestad para organizarlos. Desde entonces, hemos estado una década sin formación para el empleo a causa de la corrupción del partido socialista durante casi otra década", ha lamentado Marín, a la par que ha valorado el cambio de rumbo de estas políticas de empleo.

Así, ha argumentado que ahora es un modelo de licitación donde "hay más seguridad jurídica, agilidad en la tramitación y eficacia de los recursos públicos "que es de lo que se trata", ha apostillado. Un "giro de 180 grados", ha señalado Marín, en la fórmula para gestionar estos recursos públicos para la generación de empleo en Andalucía que se ha realizado en dos años de legislatura.

"Ciudadanos vino a Andalucía para acabar con la corrupción política y desde que llegamos ya no hay y, además, estamos llevando a cabo las políticas que necesitan nuestras empresas y trabajadores", ha dicho el vicepresidente andaluz, que ha recalcado que el plan de formación profesional vuelve a ponerse en marcha y ha insistido en que estos cursos estuvieron paralizados "porque la corrupción entro en ella y dejó sin posibilidades a millones de trabajadores andaluces".

Ha finalizado exponiendo que en este 2020 se ha perdido mucho empleo en Andalucía por lo que "era necesario llevar a cabo planes que permitieran la recualificación y formación de muchos desempleados que ahora tendrán que buscar trabajo en otros sectores".