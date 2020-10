“Juan Pedro Galán ha denunciado a nuestra madre por apropiarse de dos vehículos”

El ex torero Juan Pedro Galán ha presentado una denuncia contra su ‘madre’, Isabel Aguilar, que ha ejercido como tal durante más de cincuenta años -según recalca su hijo Carlos Aguilar-, por la apropiación indebida de dos coches que según Juan Pedro Galán, no son de su propiedad. A ello se une el hecho de que Isabel Aguilar debe prestar declaración en los próximos días por otra denuncia, esta vez la que ella ha presentado contra Juan Pedro Galán por maltrato físico, robo con fuerza, estafa y usurpación.

En relación a la apropiación de los vehículos, Carlos Aguilar señala que es “una locura inimaginable porque los vehículos están sujetos e inscritos en sociedades que eran de mi padre, el empresario ya fallecido Juan Galán, y de mi madre, Isabel Aguilar. Incluso mi hermana Rocío Galán era administradora de esas sociedades hace años”.

La denuncia se interpuso en la comisaría de la Policía Nacional de El Puerto de Santa María. Según Carlos Aguilar, “los vehículos fueron regalo de su difunto marido, algo que Juan Pedro Galán sabe de sobra. Mi madre dispone de documentación original de los vehículos y de juegos de llaves. Es una denuncia falsa y creo que las denuncias falsas están penadas”.

“La denuncia además -añade Carlos Aguilar- es a través de su testaferro, con iniciales JLT, una persona que debe a mi madre más de nueve meses de alquiler de una vivienda, muy curioso todo”.

En cuanto a la otra denuncia, la presentada por Isabel Aguilar contra Juan Pedro Galán, hay que señalar que Isabel Aguilar estaba llamada a declarar el próximo día 15, pero se ha pedido un aplazamiento ya que su abogado, Marcos García Montes, tiene que acudir a otro juicio ese mismo día. “Todo esto es asombroso y ya no aguanto más. A mi hermano hay que juzgarle por malos tratos, por daños, por lesiones, por robo con fuerza, por coacción, por usurpación de identidad de su padre Juan Galán y de su madre, Isabel Aguilar. Ha robado dinero en distintas entidades bancarias, en Las Cabezas de San Juan y en Portugal. Hay que juzgarle por falsedad documental y por estafa, y por un largo etcétera. Es un no parar de delitos”.

El abogado de Isabel Aguilar es, como queda dicho, Marcos García Montes, el mismo que defiende en su conflicto con Juan Pedro Galán a Carlos Aguilar, quien asegura que “nuestro letrado lo tiene muy claro. Hay que hacer justicia a tanto daño a su propia madre. Mi hermano está entre las cuerdas, lo sabe y parece que ha perdido las riendas. En las querellas que le he interpuesto se procede a pedir prisión provisional porque esto hay que pararlo ya”.

Como se sabe, el enfrentamiento entre Carlos Aguilar y Juan Pedro Galán viene de lejos, desde el momento en el que el ex torero no quiso reconocer a Carlos Aguilar como miembro de la familia del ex empresario jerezano ya fallecido Juan Galán, y por lo tanto le dejaba fuera de la herencia. Carlos Aguilar sin embargo esgrime que él nació como consecuencia de una relación entre su madre y Juan Galán.

Según Carlos Aguilar, “las empresas hoteleras e inmobiliarias eran de nuestro padre, Juan Galán, y de nuestra madre, eso lo sabe todo el mundo. Juan Pedro la engañó con poderes y con firmas, y si alguna le faltaba ya se encargaba él de falsificarlas. Falsificó firmas en un banco de Las Cabezas, fueron cuatro en total, cuentas donde su única titular es su madre, Isabel Aguilar. La entidad está en los juzgados ya como responsable civil subsidiaria, el director y el interventor, y todo lo he gestionado yo, que tuve unas palabritas en persona con el director. Firmas falsas suplantando la identidad de mi padre Juan Galán y que por cierto a mi hermano Juan Pedro se le dan fatal. Recuerdo que hay un informe grafotécnico de esas firmas falsas. El perito caligráfico concluye que son falsas y está citado para declarar. No pararé hasta ver en prisión a mi hermano; se lo advertí muchas veces, y él ya sabe cómo se duerme en la cárcel”.

El hijo de Isabel Aguilar dice que tiene “toda la documentación lista para cuando mi madre tenga que comparecer en el juzgado, porque yo apoyo a mi madre, faltaría más. Rocío, la más pequeña de los hermanos, la llama llorando. Y es que una madre es sagrada”.

Afirma que Juan Galán “no tuvo narices de ira por mí. La tomó con nuestra madre, a la que han llegado a coaccionar abogados, algo que forma parte de las dos querellas criminales interpuestas por Marcos García Montes. Existen documentos sensibles, pero será el juez y el fiscal quienes sean los primeros en valorarlos”.

Concluye señalando que “mi madre está en tratamiento psicológico. Y es que mi hermano ha traicionado a una madre por dinero y por bienes. Llegó a vender la finca que mis padres tenían en Portugal y hasta los caballos, y se llevó relojes de mi padre y de mi madre. Pero pagará por todo esto, lo tengo muy claro”.