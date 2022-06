La Junta Electoral rechaza la denuncia del PP de Jerez contra el gobierno municipal

La Junta Electoral de Zona ha adoptado acuerdo rechazando la denuncia que el PP de Jerez había presentado contra Carmen Collado, delegada municipal de Acción Social y Políticas Inclusivas, por una nota de prensa relativa al acuerdo que el Ayuntamiento aprobó en el pasado pleno municipal de cesión gratuita de la antigua bodega Díez Mérito a la Junta de Andalucía para que ésta pueda instalar un nuevo centro de salud.

Cabe recordar que Antonio Saldaña emitió nota de prensa achacando el acuerdo a la Junta de Andalucía y, por ello, Carmen Collado respondió con una nota de prensa dejando claro que el acuerdo lo había aprobado el Ayuntamiento y que ahora le tocaba a la Junta cumplir con su parte, ejecutando la obra lo antes posible.

Esta nota de prensa fue denunciada por el PP ante la Junta Electoral, pretendiendo se considerase infringía la ley orgánica electoral.

El pasado sábado la Junta Electoral remitió Acuerdo rechazando la denuncia del PP, considerando que la nota de prensa de la delegada municipal formaba parte de un debate político iniciado por Antonio Saldaña y que Carmen Collado daba información de interés general.

Ante el acuerdo de la Junta Electoral, Carmen Collado ha mostrado su satisfacción, manifestando que "el gobierno de Mamen Sánchez está muy acostumbrado a las continuas denuncias del PP, que luego no llegan a nada porque somos muy escrupulosos con las normas. Llevamos siete años sufriendo este permanente acoso del PP de Jerez a través de denuncias en las distintas instancias, pero no nos importa, es señal de que no pueden ir contra nuestro trabajo y solo se les ocurre intentar atacarlo a base de denuncias".