Largas colas para donar sangre tras el llamamiento urgente del futbolista Fabio Padillo

La llamada del jerezano Fabio Padillo, ex portero del Xerez CD, solicitando donaciones de sangre al no poder operarse de un tumor cerebral ante la escasez de suministro, ha levantado una oleada de reacciones al respecto, tanto que el centro de donaciones del Hospital de Jerez lleva toda la mañana registrando colas de gente para ofrecerse.

Desde primera hora han sido muchas las personas que han acudido a la llamada del futbolista, de 29 años, y que necesita imperiosamente que el aumento de los bancos de sangre, que desde hace meses han registrado un importante descenso, tal y como han venido avisando sus responsables.

De hecho, muchas de las personas que se encuentran en estos momentos en la cola, han solicitado al Hospital de Jerez que aumente el número de sanitarios para ello y evitar así estas situaciones de espera ante un tema de extrema necesidad.

Francisco Javier Verde, que se encuentra en estos momentos en la cola, reconoce que "hace tiempo que no donaba, pero he visto el llamamiento en los medios y he decidido donar. Mi tipo de sangre es la que sirve para todos y aquí estoy".

Hay que recordar que Fabio Padillo ha hecho especial hincapié en las donaciones del grupo el A+ cuyas reservas están agotadas en toda la provincia.