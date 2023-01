Lola Flores ‘vive’ en Jerez

A las doce del mediodía, ni un minuto antes ni uno después, se oía en plaza Belén la voz de la universal Lola Flores narrando, como ella solo sabía hacer, el momento de su nacimiento. Así, como ella lo contó, repiquetearon las campanas de la Catedral cien años después de su nacimiento, para celebrar el momento y el día en el que se oyó el primer griterío en este mundo de la artista jerezana única e irrepetible, Imperio de Jerez, La niña de fuego, el Torbellino de colores, La Faraona, la que cantaba, bailaba, recitaba, presentaba programas de televisión y pintaba, todo sazonado con genio y temperamento.

Este 21 de enero de 2023 no ha sido uno más. Jerez amaneció en silencio, como casi siempre. Pero la ciudad entera se despertó sabiendo que era el cumpleaños de Lola Flores. La televisión, las emisoras de radio, las redes se han encargado de que no se olvide tan magnánima efeméride. Artistas, personal técnico, fotógrafos, cámaras, redactores y los vecinos del barrio San Miguel donde nació, se crio y tuvo sus primeros bolos no faltaron. Tampoco el resto de jerezanos y jerezanas, fans de otras partes de la geografía, hasta un club de running luciendo camisetas serigrafiadas con frases de la artista. Todos los medios se han sumado a la celebración de este día en el cual se celebró el primer gran acto del ‘Año Lola’: ‘Jerez le canta y le baila a Lola’.

La alcaldesa, Mamen Sánchez, colocó el último clavel en la original instalación flora ubicada en la plaza, próxima al escenario al cual, seguidamente, se subió para oír a la voz de La Faraona, y dar por inaugurada oficialmente la fiesta. Un elenco de artistas, al que dio paso el maestro de ceremonias Juan Garrido le sucedieron en el escenario. Del cartel destaca la generosidad de cada uno de los artistas. “Se han repartido las canciones de Lola para que no se repitiesen. Han sido muy generosos. Lola era un diamante de positividad y fue muy fácil organizarlo”, presumió la organización.

Los niños y niñas de la Fundación Alalá, con Mara Rey al frente, se ganaron a los presentes. La joven Lucía Aliaño se subió a las tablas con el sentimiento de responsabilidad que conllevó versionar exitazos como ‘¡Ay pena, penita, pena!’, ‘A tu vera’. Tampoco defraudó. Fernando Soto arrancó olés del público presente con la interpretación de temas como ‘El Lerele’. Y Macarena de Jerez bajó de las trablas a cantar con el público los ‘Tanguillos de la abuela’ para culminar su actuación recitando un poema del granadino, Federico García Lorca.

Entre actuación y actuación premiaban con camisetas conmemorativas a quienes respondieron preguntas sobre la homenajeada. Los presentes aprovecharon para fotografiarse en el photocall del centenario, y también con el llamativo 'monumento' efímero floral, formado por 5.500 claveles rojos, que evocaba a Lola Flores. Éste fue desintegrado al finalizar la jornada, ya que quien lo deseó pudo tomar los claveles rojos o macetas de gitanillas de recuerdo.

Un sol brillante tampoco se perdió este día inolvidable y emotivo para muchos. La siguiente cita de este merecidísimo ‘Año Lola’ tendrá lugar en primavera. Para entonces, está prevista la inauguración de su Centro de Interpretación. Ojalá en esa gran ocasión sí acompañe a La Faraona algún familiar, representante político del panorama regional e incluso nacional, y muchos compañeros y profesionales del arte, al igual que hacían cuando la artista vivía en la tierra. Ojalá arropen a esta figura universal parida en calle Sol como este 21 de enero de 2023 lo ha hecho la ciudad de Jerez, donde Lola Flores vive.