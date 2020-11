Mamen Sánchez: "Por lo que yo aprendí en el colegio, el adoquín no es un bien inmueble"

Mamen Sánchez comentó la postura del Ayuntamiento de Jerez sobre si considera al adoquín bien inmueble o no -caballo de batalla en la polémica por las obras del eje Corredera-Esteve-Cerrón-, explicando que "no es el Ayuntamiento de Jerez: todos los informes técnicos que tenemos de los técnicos municipales, que son muchos, el adoquín no es un bien inmueble. Es decir, el adoquín se puede transportar. A todos nos han enseñado en los colegios, en los institutos, que un bien inmueble es aquello que permanece fijo al suelo y no te lo puedes llevar. Los adoquines los levantas del suelo, los sacas en una pieza y los puedes llevar a otro sitio y ponerlos en otra calle. Por lo que yo aprendí en el colegio, no es un bien inmueble y eso es lo que dicen los informes técnicos del Ayuntamiento. Y no se está haciendo demolición de ningún adoquín".

La alcaldesa valoró así el auto que deniega las medidas cautelares solicitadas por el Ayuntamiento de Jerez sobre la paralización de las obras: "Si es que hasta un propio Juzgado dice que no hay antecedentes de esto, es un caso insólito. Y lo es porque nunca antes una administración autónoma se ha metido en un ayuntamiento que esté haciendo obras en el adoquín, ya lo hemos visto en Málaga, Granada, Almería, Sevilla... No se está metiendo la Junta de Andalucía: aquí sí. Pero de verdad que queremos olvidar eso, vayamos a buscar un consenso, un acuerdo. Ya lo ofrecimos, ya lo dijimos. Pero bueno, es lo que tenemos que hacer".

Añadía la regidora que "respeto totalmente la decisión de la jueza que considere que si el Ayuntamiento tiene que actuar porque haya un riesgo para la ciudadanía en la obra, pues haya actuado y así pudimos actuar por mucha acta que levantó la Junta de Andalucía, que nos mandó la Policía Autonómica, así actuamos cuando había un riesgo de inundación en la zona".