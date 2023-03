Mamen Sánchez: "Ya sabíamos que Jerez iba a estar en 2024 y que se salía de la rotación"

Mamen Sánchez cree que la Junta de Andalucía anunció el acuerdo con Dorna para que Jerez siga en el Mundial de MotoGP en 2024 porque "simplemente ellos creían que hoy íbamos a anunciar eso" cuando el pasado jueves la alcaldesa dijo que este lunes habría una sorpresa relacionada con el Gran Premio y "claro, han corrido llamando a Dorna que querían ellos decirlo y anunciarlo. Sabéis, lo sabe todo el mundo, que Jerez salía de la rotación en 2024 y por tanto que íbamos a tener Gran Premio, pero nos gusta hablar con las cosas hechas y cerradas".

La alcaldesa, en la presentación de Garage 93, añadía que "hay una cosa fundamental: ya no hablamos de 2024, es que Jerez va a tener Gran Premio 2023 porque ha habido un Ayuntamiento que ha invertido en las obras que vamos a hacer este año. Y habrá un 24 si cumplimos también con la FIM y hay otro millón de euros en obras hechas. Es decir, el Ayuntamiento de Jerez, para que se pueda hacer el Gran Premio, aparte del canon y todo lo que cuesta, aparte de eso nuestro compromiso para que se pudiera celebrar 2022, 2023 y 2024 es que se hicieran esas obras que nos exige la Federación Internacional de Motociclismo".

"Hablar de 2024... Creo que las obras se han hecho perfectamente y vamos a pasar ese test para que se pueda hacer el Gran Premio en 2023. ¿2024? Ya llegará, lo tenemos ahí y ahora lo que tenemos que hacer es buscar más dinero, a pulmón del Ayuntamiento porque aquí nadie viene a poner absolutamente nada, y en segundo lugar firmar un contrato. Por tanto, cuando tengamos obras hechas y contrato cerrado, como siempre, será cuando lo demos a conocer. Antes simplemente es quién es el primero pero da igual si después no se sabe que después hay otro trabajo que tenemos que hacer y es fundamental, que igual hasta el consejero desconoce que al Circuito de Jerez se le exigen esas obras que van a salir por 2,1 millones de euros", explicaba la regidora jerezana, aunque en su día la Junta anunció que el acuerdo con Dorna quedaba precisamente supeditado a que el Ayuntamiento realizase estos trabajos de ampliación de escapatorias en determinadas curvas.

Prosiguió la alcaldesa explicando que "nosotros no podíamos asumir 2,1 millones de principio, llegamos a un acuerdo con la FIM para que nos dejara hacer las obras en tres años; el año pasado hicimos una curva, este año ya están hechas dos curvas y cuando termine el Gran Premio empezaremos a licitar las otras dos curvas (6 y 10). Si eso no se cumple, no se hubiera hecho ni el de 2023, os lo garantizo".

Mamen Sánchez finalizó asegurando que "ya sabíamos que Jerez iba a estar en 2024 y que se salía de la rotación. Buscar los vídeos de que estaba la posibilidad. Lo que digo es que esto lleva firmado y aparejado un contrato, un contrato que pone un canon, un canon que tiene un precio, y aparte de esto, tenemos que garantizar que vamos a hacer la obra. Cuando la FIM vea que hemos hecho la obra y nos dé la validez, nos va a decir que podemos celebrar el de 2023. Por tanto, entiendan que nuestra preocupación se llama 2023 aunque sabemos que la obra está. Y luego tendremos que comprometernos con la FIM cuando acabe el Gran Premio de 2023 en que vamos a hacer las obras de 2024".

"Cuando nos comprometamos será cuando la FIM, cuando dé el calendario allá por septiembre, y diga que el Ayuntamiento está cumpliendo. Las cosas llevan un trámite y un paso. Las cosas firmadas, cerradas y en su tiempo, es lo que decimos. Pero que el anuncio que se haya hecho antes no era más que pensaban que hoy (este lunes) lo íbamos a decir. Y nosotros lo comunicaremos cuando firmemos el contrato", apostilló la alcaldesa.