El 'narco' de Estella cae tras montar una fiesta de 24 horas

'El Maño' es un joven en la treintena, con una cantidad de dinero que le supera. Éste procede, según fuentes policiales, del cultivo y tráfico de marihuana. Es un gran conocedor de la zona rural. Tanto es así que sus cultivos se distribuían por buena parte de la zona rural de Jerez así como en la Sierra (Villamartín) y en la Bahía (Chiclana). Él era el encargado de ordenar que se moviera en el momento preciso y se distribuyera. Hacía tiempo que estaba bajo el punto de mira de los investigadores policiales.

La macro-operación desarrollada el pasado 17 de noviembre por efectivos de la Policía Nacional de Cádiz (los agentes de Jerez no tomaron parte en la investigación) se saldó con sabor agridulce ya que pese a que se consiguió requisar una considerable cantidad de dinero no fue mucha la droga que se quitó de la circulación. Para colmo, 'El Maño' se les escapó de las manos. No se le pudo detener.

La juventud, el dinero a mansalva y la mala cabeza suelen ser una mala combinación. Y la teoría quedó demostrada el sábado 21 de noviembre, concretamente, cuando vecinos de la zona del Arroyo denunciaron la celebración de una fiesta que, además de saltarse todas las normas dictadas por el estado de alarma, les estaba sacando de quicio. No era para menos, pues la fiesta se prolongaba desde hacía más de 24 horas (tal y como ya informara este diario). Se trataba de un 'non stop' celebrado en un piso turístico que se ubica, curiosamente, frente a las instalaciones de la vieja comisaría en la zona del Arroyo.

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local acudieron al lugar dispuestos a pedir explicaciones y con los boletines de denuncias prestos a interponer las correspondientes denuncias. Pero algo se salió de lo que era previsible esperar.

La sorpresa saltó cuando se percataron de la agresividad de los 'fiesteros' así como de comportamientos altamente evasivos que no se correspondían con los de un grupo de jóvenes con ganas de pasárselo bien hartos de tanto confinamiento y toque de queda. El hecho de que uno de ellos intentara escapar de las fuerzas del orden les alertó. Al perseguirle, atraparle corriendo por los tejados e identificarle se percataron de que se trataba de un reclamado. Era 'El Maño', el mismo que escapó de la acción de la Justicia días antes y que intentaba blanquear parte de su capital construyéndose una bonita casa de campo en Magallanes, cerca de la entidad local de La Barca.

Los agentes tuvieron que registrar a fondo el apartamento, después de que padecieran graves problemas para acceder al interior pues mientras lo intentaban 'El Maño' intentaba poner tierra de por medio. En el registro llegaron a encontrar a gente escondida hasta debajo de las camas. A la fiesta no le faltaba de nada. Droga, como es lógico en este caso, tampoco. Así, la operación 'Vuelta', como se le denominó, se declaró cerrada apenas cinco días después de la forma más inesperada.