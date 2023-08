La jerezana Mara Carou representará a España en un certamen internacional de maquillaje en Turquía

La jerezana Tamara Perdigones, más conocida en el mundo de la estética como Mara Carou, representará a España en el certamen internacional Wulop, la 'Liga Mundial Universal de Maquillaje Permanente', que se celebrará en noviembre en Turquía.

Desde pequeña Mara sintió pasión por el mundo de la estética, pero su madre le decía siempre "primer estudia y ya después...". Siguiendo el consejo de su madre, la jerezana estudió una carrera y entró a trabajar en un banco, en el que estuvo siete años. A los 30 años dejó su puesto en el banco y dio el salto a su verdadera pasión.

"Dejé el banco y comencé a formarme en la estética. Estoy viviendo unas sensaciones increíbles, de superación total", confiesa la jerezana, experta en micropigmentación. "Cuando lo dejé todo hace ocho años no me podía imaginar a dónde he llegado, es un sueño", añade.

Recientemente Mara ha ganado el certamen nacional de Wulop en la categoría 'hairstrokes' (técnica de micropigmentación digital pelo a pelo en las cejas) y el segundo en la categoría 'shading' (técnica de sombreado que nos permite trabajar la forma, diseño y simetría de las cejas).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mara Carou (@maracaroupmu)

"A este concurso me presenté en 2021 pero no me traje nada, y en esta ocasión me he traído dos. Ahora, al ser la ganadora nacional representaré a España en el certamen que se celebrará en Turquía en el que participan 63 países. Voy a por todas", declara la profesional.

La jerezana es una gran defensora de la especialización en el mundo de la estética: "Es importante en todos los ámbitos, pero en el mundo de la belleza y la micropigmentación es fundamental. Yo he trabajado en ojos, labios, pero mi especialidad son las cejas".

"Estamos en un momento en el que la belleza cada vez se está acercando más a la naturalidad, buscando sacar partido a tu belleza. Durante muchos años ha estado sometida a los cánones de gorda, flaca, medidas, ojos grandes, ojos pequeños, piel clara, morena... Y en estos momentos creo que la ventaja que tenemos es que cada vez se apuesta más por la belleza natural y por resaltar lo que uno tiene", subraya Mara, quien añade que "personalmente no fabrico unas cejas para todo el mundo, sino unas cejas a medida de cada clienta porque el resultado es mucho mejor cuanto más se adapte a la armonía de tu rostro".