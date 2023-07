"Desfilar para Dolce Gabbana fue un sueño que lo visualicé muchas veces"

Antonio López Nieves, de la barriada Federico Mayo, está viviendo un gran momento profesional como modelo. Recientemente ha desfilado, por cuarta vez, para la firma italiana Dolce & Gabbana, convirtiéndose de este modo en uno de los modelos españoles más solicitados para el mercado internacional.

¿Siempre quiso ser modelo? ¿Cómo fueron sus primeros pasos en la profesión?

He querido ser muchas cosas, desde futbolista, arqueólogo, veterinario... Desde hace tiempo me empezó a gustar el tema de la fotografía y la moda, pero lo veía muy difícil, no tenía información de cómo acercarme a este mundo. Pero tras un certamen, David, director de mi actual agencia en España, me dio la oportunidad de comenzar a trabajar en la moda y disfrutar de ella.

Hasta el momento, ¿qué desfile recuerda con más cariño por ser especial?

Sin ninguna duda el primer desfile que hice con Dolce Gabbana hace ya un año. Fue un sueño que lo visualicé muchas muchas veces.

¿Qué creía que no podría conseguir o sería muy difícil y ya lo ha hecho?

Siendo honesto, nunca pienso que algo no puede conseguirse, todo es cuestión de quererlo, trabajar por ello y dar todo lo que esté al alcance de tu mano para acercarte cada vez más a ello que quieres conseguir.

¿Cómo está viviendo este gran momento profesional?

Muy feliz. Me gusta lo que hago en mi día a día, como las oportunidades que me brinda esta profesión, como conocer mundo, personas, diferentes culturas y pensamientos. Pero sobre todo comparto estos momentos con la familia y personas más cercanas. Me satisface el tener personas a mi lado que se alegran incluso más que yo por mí mismo.

¿Qué le diría a un joven que siente pasión por la moda?

No sólo por el modelaje, yo lo llevaría a cualquier ámbito personal, tanto por la más simple cosa que quisiera conseguir en la vida o profesión más complicada a desempeñar. Les diría que se levantaran todos los días pensando en lo que quieren ser, en qué quieren convertirse, porque si se lucha por ello, se consigue. Despertarse con un sueño o un objetivo por alcanzar es el motivo principal para seguir viviendo, es motivación. Con disciplina y dedicación, si día a día si te lo propones, lo tendrás más cerca.

Un sueño por cumplir

¡Muchos! Pero ahora mismo lo que quiero es seguir creciendo personal y profesionalmente. Sobre todo ser feliz con lo que hago, con las personas que me rodean y disfrutar de lo que se consiga y las oportunidades que se brinden.