Mayka Merino, la 'top model' de Jerez que triunfa dentro y fuera de las pasarelas

En pocos días Mayka Merino cumplirá 27 años y lo hará celebrando que, tras deslumbrar a Prada hace ocho años, se ha convertido en una top model de referencia en el mundo de la moda. En 2020 la revista Forbes la incluyó en su lista de los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios y Tangana la convirtió en protagonista de su videoclip ese mismo año.

La jerezana acaba de desfilar en la Fashion Week de Madrid, donde conocidos diseñadores cuentan con ella edición tras edición. Sin embargo, no sólo despierta interés sobre las pasarelas, sino también fuera de ellas. Prueba de ello es que hace menos de un mes dos conocidas revistas han contado con ella para publicar informaciones.

En agosto, Harper’s Bazaar le dedicó un reportaje a diseñadores andaluces y Mayka Merino fue la modelo escogida para dar a conocer estos trabajos. Casi paralelamente, Hola publicó una completa entrevista hablando de su trayectoria, junto con imágenes de la modelo presentando las tendencias de esta nueva temporada.

“Yo no me lo podía ni creer”, reconoce Mayka Merino, recordando cuando contactaron con ella de la revista Hola. Acostumbrada a posar casi exclusivamente para reportajes de moda, “no tenía ni idea la repercusión que tendría” una entrevista en esta popular publicación. “Normalmente salen fotos mías pero no se habla de mí. Sin embargo, en Hola me hicieron una entrevista para hablar sobre mi carrera y, desde entonces, mucha gente ha conocido mi trayectoria y ha sido una locura, estoy súper contenta y, además, el equipo era genial”, detalla, asegurando que “a mí me ha cambiado totalmente la carrera, la verdad”.

Igualmente ilusionada se muestra con su trabajo con Harper’s Bazaar, ya que “los diseñadores eran amigos míos, además, y me hizo mucha ilusión que contarán conmigo y que se hablara de la moda andaluza porque aquí en Andalucía hay mucho talento”.

Cuando la modelo jerezana vuelve la vista atrás y recuerda aquel 2015 cuando abrió el desfile para Prada en Milán, se muestra satisfecha del camino ya recorrido. Desde entonces su vida “ha cambiado muchísimo. Lo que más me está impresionando en el transcurso de los años es que la gente que se dedica a la industria de la moda ya sabe quién es Mayka Merino, es un nombre sonado y me invitan a muchos eventos”.

Por eso, la joven jerezana muestra su satisfacción al haber conseguido que su nombre “se mantenga, perdure y sea conocido” en una industria como es la moda “en la que todo el rato salen cosas nuevas”. “Mi carrera ha despuntado hasta niveles muy altos y ya lo que me interesa es que se recuerde y se sepa quién soy, que mi nombre tenga mucha fuerza”, añade, tras haber desfilado para Prada, Loewe, JL Anderson, Desigual, Pedro del Hierro o Chanel, entre otras muchas marcas.

A pesar de su trayectoria internacional, Mayka Merino se mantiene fiel a sus orígenes. Por eso, cada vez que sus compromisos laborales se lo permiten, deja Madrid -donde actualmente reside- y vuelve a su tierra, a Jerez. “Siempre llevo por bandera Jerez. Me encanta escaparme, sobre todo, para ver a mi familia y mis amigos”, reconoce, señalando que le “encanta salir por el centro” e ir “a sus bares favoritos”. “Como mi madre me dice, Jerez es como mi sauna porque voy allí y me relajo totalmente. Es mi sanatorio y es donde estoy a gusto, feliz y a salvo. Cuando estoy muy cansada de trabajar, me voy porque desconecto un montón”, afirma. A lo que añade que también le gusta venir “porque me encantan los guisitos de mi mami”.

Acostumbrada a viajar constantemente de una ciudad a otra por trabajo, asegura que tener ya su residencia fija en Madrid le ha dado también “mucha estabilidad” porque “aunque viaje mucho, siempre sé que voy a volver a mi casa de Madrid y también a Jerez. Para mí eso es súper importante”. Además, asegura que también le ayuda mucho, para seguir con los pies sobre la tierra, “saber realmente quién eres. Después de tantos años, he aprendido a quererme porque cada uno tenemos una valía y tenemos algo especial que nos diferencia”. “Muchas veces se pueden tener temporadas de más trabajo o de menos, pero lo importante es saber tú quién eres y quererte mucho porque si no te quieres tú, no te quiere nadie”.

Un afirmación que ella practica desde el inicio de su carrera cuando saltó a la fama y fue reconocida, entre otros muchos atributos, por sus orejas. “Yo cada vez las escondo menos porque creo que es un es un sello mío, algo en lo que se me reconoce. Además fue lo que me dio la fama, las orejas, y creo que es muy importante tener algo que te distinga del resto, que te haga especial y defenderlo, nunca tener complejos”, destaca Mayka Merino, con un mensaje contundente en una época y en una industria en la que parece que sólo hay perfección. “Eso que te hace único y te hace diferente es lo que las personas tenemos que explotar. La autenticidad es lo que nos diferencia del resto”, afirma contundente.

A pesar de su ajetreada vida, esta jerezana disfruta del día a día como una joven más, disfrutando de las fiestas pero siendo siempre consciente de la importancia de cuidarse: “Tiene que haber un balance, una disciplina. Yo como todos los días sano y entreno, hago pilates y estiramientos”. Sin embargo, insiste en que “al final, la alimentación es un estilo de vida e igual que hago deporte porque me gusta y me siento bien, como sano porque me sienta bien”.

Eso sí, “también me gusta mucho salir, como soy de Jerez me gusta un buen vino... pero bueno, al final, es un balance. Creo que en la vida se puede disfrutar y también hay que tener una rutina y disciplina en todo, no solo en la moda”. Se da la circunstancia, además, de que Mayka Merino no sólo cultiva su cuerpo, sino también su mente y en la actualidad está estudiando un máster de Diseño de Moda, tras haber sacado adelante el curso superior de Diseño de Moda, porque” formarme también es muy importante”.

A la espera de los próximos desfiles, la joven jerezana reconoce que sólo tiene una asignatura pendiente: desfilar algún día para Versace: “Me gustaría un montón pero, bueno, tampoco me quejo porque estoy muy feliz con todos los desfiles que he hecho”. “Ahora a seguir trabajando y seguir manteniéndome”, concluye orgullosa, con la vista puesta ya en los próximos trabajos tanto dentro como fuera de España.