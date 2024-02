Jerez, muy presente en la Fashion Week de Madrid con Mayka Merino

Hablar de Mayka Merino es hablar de moda, de ganas de vivir, de exprimir cada momento y de formación continua. La modelo jerezana sigue sumando éxitos en su carrera a base de naturalidad y mucho trabajo, algo que le permite subirse a la pasarela de la mano de grandes diseñadores.

Merino ha participado en ocho desfiles en la última edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFW Madrid), convirtiéndose en una de las modelos más demandas del momento. "Estoy muy contenta, hay muchos proyectos. En Madrid Fashion Week siempre cuentan conmigo para los desfiles y es un lujo. Esta edición la he vivido con muchas ganas, creo que cada año lo disfruto más. Ya hay diseñadores que siempre te llaman y es un gusto. Además antes de iniciar la Madrid Fashion Week pude hacer el desfile de un gran diseñador y buen amigo, Moisés Nieto, y fue una pasada. Fue precioso, lo admiro muchísimo y todo fue maravilloso", declara la jerezana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Moisés Nieto (@moisesnieto)

"Que amigos de la industria y diseñadores me digan cosas muy bonitas tras trabajar con ellos te da un gran empujón para seguir queriendo desarrollar tu carrera. Que crean en ti y valoren tu trabajo es lo más importante", resalta la modelo.

De esta última edición de la MBFW Madrid, Mayka Merino recuerda también el gran momento de lucir los diseños de sus amigos de Acromatyx: "Lo viví enormemente, como si fuera mi colección porque son grandes amigos. La colección es brutal, estoy muy orgullosa de ellos. Siento mucha admiración, igual que con Moisés".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Acromatyx (@acromatyx_official)

"También me ha encantado la colección de Simorra, Isabel Sanchís... Es que todos en realidad. Además es que este años los looks que me han puesto son muy de estilo, me conocen más y se nota. Aunque yo defiendo cualquier look como si fuera mío, es verdad que me he sentido muy cómoda, lo he disfrutado más", declara la jerezana.

Merino compagina el modelaje con sus estudios. Ha terminado con Matrícula de Honor el Grado Superior de Diseño de Moda y gracias a la beca lograda por sus gran resultado está ahora con un Máster de Diseño de Moda. "Estoy muy motivada", declara la jerezana, quien al tener amigos en la industria puede 'practicar' mucho más: "Mi amigo Moisés Nieto me ha dado una masterclass de patronaje que fue una maravilla y podré hacer prácticas con él cuando acabe los estudios".

Con un horizonte lleno de proyectos, ahora ya está en la calle otro gran trabajo de Merino en la nueva campaña de Lola Casademunt, "una marca muy especial para mí". "Ha sido un trabajazo y además participa Nieves Álvarez, que es muy grande. De verdad, me repito, pero es que doy gracias por poder hacer estros trabajos. Estoy feliz".